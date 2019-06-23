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Vetements春夏時裝秀選在麥當勞！手持薯條、腳踩人字拖潮味十足

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編輯／Duke

紅極一時的時尚品牌Vetements，是以超長袖與翻玩Logo的獨特設計出名，其中，巴黎世家（ Balenciaga）的創意總監同時也是Vetements創辦人的Demna Gvasalia，近期引領設計團隊打造的2020春夏系列，竟然選擇麥當勞當作時裝周場地以及設計靈感，同時，服飾上的標語也有諷刺的意味存在。

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Dior官網）

▲Vetements以麥當勞為背景主題。（圖／翻攝自IG@vetements_official）

雖然麥當勞背景與設計靈感為整場秀的重點，但Demna Gvasalia也在服裝上，置入標語以及惡搞品牌設計，像是藍澄色長版帽T胸前所寫的「NOBODY EVERYBODY ANYBODY SOMEBODY」、翻玩海尼根啤酒的Logo、手拿薯條盒走秀等，其中，有一套服裝是腳踩人字拖，並於胸前手寫「Capitalism（資本主義）字樣」，此舉動就是在諷刺資本主義帶來過度的飲食文化，而這些都為此次Vetements 2020春夏系列的重點。

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／達志影像）

▲胸前有「NOBODY EVERYBODY ANYBODY SOMEBODY」的標語設計。（圖／達志影像）

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／達志影像）

▲惡搞海尼根啤酒的Logo。（圖／達志影像）

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official）

▲手持薯條盒走秀。（圖／翻攝自IG@vetements_official）

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Dior官網）

▲胸前的手寫字體，以資本主義諷刺飲食文化。（圖／翻攝自IG@vetements_official）

該系列推出的種類非常多，包括大衣、外套、襯衫、T-Shirt、長褲、鞋款等單品，不過，目前Vetements還沒有透露發售消息與完整的目錄，喜歡的朋友，可以先從照片挑選款式，待販售時就可以直接購買囉！

另外，同樣為時尚品牌的Dior，也在最近發佈的2020春夏男裝系列，而該系列的最大亮點，絕對是與Rimowa合作打造的聯名單品，當中不論是斜背包、小包或是後背包，都已經成為時尚圈熱議的話題，相信該系列發售消息公佈後，肯定會有許多收藏家慕名前來的。

▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Dior官網）▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Dior官網）▲Vetements 2020春夏系列。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Dior官網）

▲Dior X Rimowa系列單品。（圖／翻攝自Dior官網）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

Vetements, 巴黎世家, 時尚, 麥當勞, 惡搞, 諷刺, 資本主義, Dior, Rimowa
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