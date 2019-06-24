宜蘭冬山必去景點！到斑比山丘餵鹿、三奇稻間美徑療癒感爆棚

又是一個厭世的收假星期一，編輯覺得想要消解苦悶心情的最佳良方，就是趕快規劃下一趟旅程！隨意找個距離不遠的景點，簡單規畫一下行程，等到假日便能馬上出發，再放鬆一波。

自從雪隧通車之後，往返宜蘭只需要一小時多，成了許多人出遊的首選縣市，然而傳藝中心、羅東林場、中興文創園區都去過了，還有哪些新景點？上周末終於盛大開幕的「斑比山丘」、「三奇伯朗大道─熱氣球嘉年華」會是你的好選擇。本篇編輯實地走訪，將帶給大家第一手的熱門景點資訊：

斑比山丘

像是從童話森林走出的溫馴小鹿

▲（圖／IG@斑比山丘）

「斑比山丘」原訂 4 月開幕，但剛好碰上母鹿安胎而將時間順延至 6／7，終於開放大家與小鹿見面，在端午連假更是湧入大量人潮。不過因園區場地有限，也擔心人數過多會驚嚇到鹿群們，園方採取入園人數控管，需要領號碼牌才能入場。編輯估計這次的熱潮可能會蔓延許久，想要近距離與小鹿接觸的朋友，可要算好時間提早前往，以免向隅。

在此編輯也提供 6／8 造訪時的流程給大家參考！

因園區位置非處市區，加上停車場面積不大，建議大家可以騎乘機車前往，並將導航設定在「禾田舍民宿」會比較好找到。到了之後會率先看見由大門排出，「發放號碼牌」的隊伍，拿完號碼牌之後，接著必須等待園方叫號才能順利進入，因此會看見大廳滿是的人潮，大家全都是領完號碼牌，正在等待入場。

▲（圖／艾蜜莉彭）

領完號碼牌之後，如果號碼還離得很遠，或許可以考慮先去附近的小吃店用餐、便利商店吹冷氣，等過陣子再回來即可。園區面積並太大，因此跳號速度不算太慢，大概一小時的時間可以跳 80 號，大家可以自行估算時間安排，才不會浪費時間空等老半天。

順利進到園區後，先聽完簡單的導覽解說後，就可以和可愛的小鹿們近距離接觸，不若奈良，斑比山丘裡的每隻小鹿都非常的溫馴親民，遊客可以憑門票兌換牧草、胡蘆蔔和番薯餵養牠們。一旁也隨時有飼育員陪伴，掌握每一隻小鹿的狀態，大家千萬要注意牽好隨行小孩，以及只能摸小鹿的背部，摸頭會讓小鹿不開心喔！

每隻小鹿耳朵上都有不同的編號，個性也不太一樣，碰到比較怕生的小鹿可千萬不要追趕、驚擾到他們

▲（圖／艾蜜莉彭）

餵完小鹿們後，除了可以到一旁的小山丘拍拍照外，也一定要來「美美子咖啡廳」餵飽自己，這裡有著超好吃的手作蛋糕和招牌焦糖乳酪布丁，尤其是上圖的抹茶戚風，抹茶的微苦加上濕潤不甜的鮮奶油，兩者搭在一起十分相稱，是會讓人想念的味道！

Norimori Shop & House

隱身田野的選物小舖兼民宿

▲（圖／Norimori Shop & House 粉絲專頁）

參觀完可愛的斑比山丘，接著可以來到附近的 Norimori Shop & House ，是一間隱身在鄉間的選物店，鵝黃色的建築安靜地駐足在田野之中，這裡住著因想遠離都市大城市裡重複制式生活模式的主人一家，從台北舉家搬遷到宜蘭定居，希望藉由這樣的田中央選物店，邀大家一起來共享著這份遠離塵囂的靜謐美好，還有一些充滿魅力的生活道具。

▲（圖／Norimori Shop & House 粉絲專頁）

除了選物店外，Norimori 同時還提供住宿服務，不過對女主人小如來說，這裡既不是旅店也非民宿，是她與孩子們共同成長的民家，藉由這棟 80 年的老宅邸能和旅人分享他們的生活的日常，就像是回到自己的家一樣，可以在這裡看書、休憩還能下廚煮食。

偶爾在 Norimori 這裡還會開辦皮革手作課，喜歡皮件的朋友可以密切留意他們的粉絲專頁喔！

三奇伯朗大道〈6／8、6／9、6／15、6／16 熱氣球嘉年華〉

升空高飛漫遊稻間美徑

▲（圖／幸福冬山 粉絲專頁）

最後，你知道現在宜蘭也有熱氣球嘉年華嗎？同樣自上周末活動開跑，舉辦在宜蘭版的伯朗大道，這裡放眼望去有著大片的綠意稻穗，乘著熱氣球高升俯瞰，場面十分壯觀。同時附近也有一些攤販和小食，很適合在傍晚時分，騎著自行車漫遊穗間，享受自然的微風洗禮。

不過要注意的是，熱氣球的升空時間有限，分為上午場 AM 6：00～8：00 和下午場 16:30-18:30，若非開放時間，可能會看不到熱氣球的繽紛身影喔！

熱氣球嘉年華時間為 6／8、6／9、6／15、6／16，夜晚 18：50～19：00 還有熱氣球光雕秀可以欣賞

隨著各地城市的高度發展，現代人的生活步調日趨緊湊，慶幸在台灣還有著像是宜蘭這樣的樂土，能收留我們這些疲憊的都市靈魂，使得心靈伴隨著稻香、田野，得以被安放和療癒。

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