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OnTheList快閃折扣LeSportsac兩折起　快搶千元旅行包、斜背包繽紛一「夏」

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▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲OnTheList於6月27日至29日在國泰敦南信義大樓1樓舉辦LeSportsac特賣。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

會員制快閃折扣平台OnTheList在台舉辦多場特賣會，獲得熱烈迴響，在盛夏來臨之際，與美國精緻尼龍包品牌LeSportsac聯手，將於6月27日至6月29日在國泰敦南信義大樓舉辦特賣會，以低至二折的市場最低價，就能入手以繽紛色系著稱的LeSportsac尼龍包，漂亮度過炎炎夏日。

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲渲染旅行袋（上）原價7200元、折扣價1440元，墨綠刺繡小旅行袋原價6850元、折扣價1370元。

創立自1974年的LeSportsac，以耐重且輕量的高品質尼龍布製包款受到全球市場歡迎，貼心收納設計與因應各種場合的包款應運而生，大至出國使用的旅行袋、小至多層拉鍊化妝包均備，而外觀色系與印花圖案選擇豐富，且常與熱門品牌或藝術家跨界合作，給予時尚迷驚喜。

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲幾米旅行袋（上）原價6650元、折扣價1330元，PAUL & JOE旅行袋原價7200元、折扣價1440元。

此次OnTheList舉辦的LeSportsac特賣會，低至二折的好物就包括與台灣知名繪者幾米聯名系列、法國知名時尚品牌PAUL & JOE跨界合作系列的旅行袋，大容量且輕盈的設計，方便旅行者使用。

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲黑白簡約提袋（上）原價5500元、折扣價1650元，素描玫瑰小包3750元、折扣價1125元。

而適合日常使用的斜背包、提袋、梯形包等，則有亮眼色彩或黑白極簡樣式供選擇，收納功能超強大，趕快上OnTheList官網http://bit.ly/2x8uVRI註冊，即會收到一封帶有會員碼的確認email，憑電子會員碼即可入場購物。

▲▼ LeSportsac。（圖／公關照）

▲藍紅格紋斜背包原價5950元、折扣價1785元。

OnTheList Flash Sales – LeSportsac：
日期：2019年6月27日至6月29日
活動時間：6月27日～28日 8 AM至8 PM；6月29日10AM ～5 PM
活動地點： 國泰敦南信義大樓
活動地址： 106台北市大安區敦化南路二段39號1樓
入場登記： http://bit.ly/2x8uVRI
參加方法： 註冊完畢將會收到一封帶有會員碼的確認email，憑電子會員碼即可入場購物

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關鍵字：

OnTheList, LeSportsac
fashion.net

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