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男人一定要擁有！DIOR籃球當項鍊輕鬆自如　鑲鑽字母手鍊超霸氣

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編輯／Duke

先前Dior的首席珠寶設計師Yoon，於個人社群帳號公開最新的Dior X Kaws BFF香水瓶後，引起了民眾的廣大迴響，但至今卻沒有任何發售消息，不過，在等待的同時，先來帶各位一覽Dior 2020男士春夏飾品系列，除了好看好搭以外，穿戴起來也是輕鬆自如哦！

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲先前引起熱議的Dior X Kaws BFF香水瓶。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲Dior 2020男士春夏系列飾品。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

最新的Dior 2020男士春夏飾品系列，是由首席珠寶設計師Yoon、Dior創意總監Kim Jones以及藝術家Daniel Arsham共同操刀製作，從圖片中可以清楚看到，這次的單品以項鍊與手鍊為重點設計，並且主題大多圍繞在Dior的Logo上，其中，採用「CD」排列的鑲鑽字母手鍊、籃球造型的項鍊，也為該系列的最大亮點。

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲眾多以「CD」排列的字母手鍊。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲這次的項鍊穿戴起來都相當輕鬆。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

雖然這個系列的單品還要一段時間才會發售，不過，最近Yoon已經在個人IG帳號向各位示範，該如何搭配新推出的字母手鍊，而她以一身粉紅套裝搭配白色包款，並選用銀、白色手鍊使整體造型更加完美，有興趣的朋友可以到@yoon_ambush看更多的照片哦！

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲Yoon示範字母手鍊的穿搭。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

此外，由LV（Louis Vuitton）創意總監Virgil Abloh操刀的2019春夏男裝飾品系列，也是各位男士不能錯過的，因為該系列所採用的古巴項鍊，是一個相當經典的款式，並且Virgil Abloh也發揮了創意，將彩虹主題加入到項鍊與手鍊中，更以大量的Monogram花紋圖案以及Swarovski（施華洛世奇）水晶點綴，目前已經可於各大專櫃購得，項鍊售價為台幣123,000元、手鍊售價為台幣64,000元。

▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）▲Dior 2020春夏飾品系列。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、品牌提供）

▲由Virgil Abloh操刀的LV 2019春夏男裝飾品系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Dior, Kaws, Yoon, 珠寶, 手鍊, 項鍊, KimJones, 春夏飾品, LV, VirgilAbloh
fashion.net

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