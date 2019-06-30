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《玩具總動員4》五大亮點一次看！結尾哭到崩潰、彩蛋超有梗

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《玩具總動員4》主要在講述胡迪和巴斯光年以及其他玩具夥伴們一起到了新主人－邦妮家之後的生活，看似是因為新角色「叉奇」的加入而展開的全新冒險，不如說這是陪伴了我們走過 24 的年頭的胡迪和巴斯光年尋找自我存在意義的動人過程。

除了精彩的故事線，《玩具總動員4》可以說是皮克斯在動畫製作的細膩度、逼真度的登峰之作，特別是戲份不少的牧羊女寶貝，看著她在大螢幕上各種靈活細膩的臉部表情變化，真的會忍不住驚嘆：比真人更生動好幾倍！

以下是我們為大家搶先開箱的電影亮點，內容無雷請安心服用！

亮點一：新登場人物介紹

蓋比蓋比（GabyGaby）

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

這一集中的反派代表，就是這個看起來很無害的可愛娃娃玩偶－「蓋比蓋比」，她一直都被擺在骨董店裡，因為某種缺陷所以沒有人想帶她回家。這個角色從一出場就非常恐怖，包括表情、動作、說的話都讓人毛骨悚然阿～～～但看到後面你會發現，其實可怕之人必有可悲之處，甚至會開始同情她。

卡蹦公爵（Duke Caboom）

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

如果你還不知道「殺神」基努李維（Keanu Reeves）在即將上映的《玩具總動員4》中也有獻聲就真的太遜了！這個角色「卡蹦公爵」是和基努李維一樣來自加拿大而且熱愛機車的機車特技員！兩個人在外型和喜好真的是驚人的相似啊～最好笑的就是他出場的時候都會大喊：Caboom！看電影的時候腦海裡都會忍不住浮現基努李維的臉…完全沒辦法想像酷酷的基哥這麼認真的搞笑啦。

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

但其實看似搞笑還很自戀的「卡蹦公爵」有個悲傷的過去，電影裡也將交代他是如何克服心中深埋的結，在危急時勇敢的展現他那高超的機車特技，讓人熱血沸騰啊！

女警官（Giggle McDimples）

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

這隻超小隻的女警官 Giggle 可是整個玩具總動員宇宙裡最迷你的玩具喔！她出場的瞬間保證你會被她萌翻！Giggle是牧羊女的好夥伴，在牧羊女消失的這幾年，她一直都陪伴在她身邊，是牧羊女的得力助手！重點是她真的超小超小超小一隻！可愛死了！看電影的時候別忘了仔細聽Giggle的笑聲～太有特色了。

管家阿本（Benson）

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

看起來超像恐怖電影裡面會出現的受詛咒玩偶的管家阿本，在電影裡面就是蓋比蓋比的忠心僕人，看到他們追著胡迪跑的詭異模樣真的會嚇到！

亮點二：搞笑擔當－叉奇（Forky）、兔崽子（Bunny）與鴨霸（Ducky）！

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

說《玩具總動員 4》絕對是這系列裡最好笑的一集一點也不誇張！裡面超搶戲的新角色「叉奇」是胡迪新主人邦妮自己做的玩具，明明備受邦妮喜愛，但叉奇卻怎樣都不想當玩具，還想盡了辦法想要逃走，逼得胡迪只能當起他的保姆，兩人之間上演的感情戲真的讓人笑噴！

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

至於整部片最好笑的地方，絕對是所有有「兔崽子和鴨霸」這對哥倆好出現的場景！他們原本是被綁在園遊會射擊遊戲裡被當作禮物的可愛玩偶，但真實性格卻超他們超萌的外表差很大！從頭賤嘴到尾不說，連畫虎爛的默契都超好，對話句句都是梗！你絕對會很驚訝配音的人怎麼這麼出神入化，原來是因為兔崽子和鴨霸正是由美國喜劇演員「黑人二人組」基根麥可凱和喬登皮爾獻聲演出的啊！

亮點三：牧羊女寶貝 Bo Peep

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

牧羊女寶貝相隔 7 年後華麗回歸，整個變俠女啊！先別說她在片中各種帥氣的武打動作，還有那豪爽乾脆的大姐頭個性，都讓人無法不愛上她！寶貝的戲份相當吃重，劇情也會揭開她消失的這幾年到底經歷了什麼，以及為何個性會大轉變，最後終於掌握了自己命運的過程，最重要的是她和胡迪過去淡淡的情愫...到底會不會開花結果就等大家自己進戲院揭曉了！

亮點四：電影最後10分鐘

▲玩具總動員4。（圖／DISNEY PICTURES）

整個《玩具總動員4》可以說是比過去的好笑程度又往上拉了一個層級，裡面有許多帶點 KUSO 的、美式幽默的搞笑梗，都是過去沒有嘗試過的！但也因為這一集的笑點真的是太多了，所以才突顯出電影的最後十分鐘有多麼悲傷！這邊提醒大家最後十分鐘千萬不要去上廁所，還有如果你以為上一集已經哭的夠慘了，這一集你可能會哭到兩包面紙都不夠用！

亮點五：片尾彩蛋

在正片播畢之後，出現的工作人員名單中會穿插片中不同玩具角色後來的發展，每一段只有短短幾十秒，每個梗卻都超級好笑！笑到快噴淚的那種！總共五個彩蛋裡面，最後一個是藏在整個字幕都播完，出現 PIXAR 皮克斯工作室經典檯燈動畫的地方，大概只有5秒鐘卻讓你大笑到最後一秒！

文／柯夢波丹　圖／DISNEY PICTURES

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 玩具總動員4, 胡迪, 巴斯光年, 亮點, 電影
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