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迪士尼老爸們「真人化」後也太帥！芬蘭繪師本人還是一位型男鮮肉

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jirkavinse、《小美人魚》、《阿拉丁》、《泰山》、《大力士》、《風中奇緣》

這幾年迪士尼有好多部經典電影翻拍成了真人版，像是《美女與野獸》、《魔鏡夢遊》以及最近超火紅的《阿拉丁》，不久的將來還有《獅子王》、《花木蘭》、《白雪公主》等等接力上映、開拍，著實讓人引頸期盼。而一位芬蘭的繪師Jirka Väätäinen將迪士尼電影中的老爸們角色也變成了真人版，網友們都驚艷：「老爸也這麼帥！」。

＃《小美人魚》爸爸 川頓國王

愛麗兒的爸爸川頓國王健壯的身材真實化之後，變成了性感的厚實胸膛與腹肌，配上一頭銀白長髮與及胸鬍鬚，皺著眉頭的表情與眼神充滿魄力，也太帥了吧～

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

漂亮的愛麗兒如果有真人版的話，大概就會像下圖這樣，是個零死角的大美女吧。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

＃《阿拉丁》爸爸 卡辛

在《阿拉丁》動畫中，許多人都覺得阿拉丁的爸爸甚至比身為主角的阿拉丁還帥氣，看來真人版也是呢～有些微粗曠感又充滿異國風情，是個迷人的大叔～

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

＃《泰山》爸爸 約翰

雖然泰山的爸爸露面不多，不過以足以讓人印象深刻，頭髮整個往後梳，顯得相當有男子氣慨，與泰山是不同的帥～

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

繪師先前就有畫過了泰山，修長臉型和肩肩下巴，深邃的輪廓還有精瘦身材，可以說是一位世紀美男子。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

＃《大力士》爸爸　宙斯

海格力斯的天神老爸宙斯在動畫中就是一位位高權重的肌肉男神，那頭自然捲髮與那抹微笑，都顯現他不凡的氣質，是非常帥氣的成熟男子。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

海格力斯在繪師筆下也是相當帥氣，很有希臘風情的味道，完美得根本就像一座雕像。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

＃《風中奇緣》爸爸　包華頓酋長

特殊的印地安酋長造型，還原度非常高，五官非常傳神。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

不為人知的是，這位芬蘭繪師本身也是一位型男鮮肉，俐落的吋頭造型搭配他平常的穿著顯得更時尚，笑容超陽光、身材也很棒！想看看更多他的作品或本人的話，可以多多Follow他的Instagram。

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

▲迪士尼爸爸真人版。（圖／翻攝自IG@jirkavinse）

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關鍵字：

迪士尼, 動畫, 真人版, 爸爸
fashion.net

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