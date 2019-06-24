DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

編輯／Ann 圖／品牌提供、IG@RIMOWA

自從德國知名行李箱品牌RIMOWA加入LVMH集團之後，就推出許多意想不到的商品。而最近的巴黎男裝周上，公開了DIOR X RIMOWA的最新聯名配件，行李箱竟然變小了，經典鋁鎂合金箱直接背上身，絕對是今年最潮單品。

此次大秀Dior 男裝創意總監 Kim Jones 與才華洋溢的美國藝術家 Daniel Arsham 合作，通過作品玩味當下的考古學，由此向 Dior 品牌不斷演進的歷史傳承致敬。放眼秀場，以粉嫩色彩佈置，再以濃烈色彩點綴，對比效果呼應氣勢磅礡的秀場設計。而本次更是史無前例與RIMOWA合作，聯名配件直接成為秀場眾所矚目的焦點。

RIMOWA前夕不斷和品牌聯名，這回終於等到了同屬LVMH集團的DIOR，特別系列包含後背包、香檳箱、手提箱、手拿包與登機箱，就算不出國也能天天背出門，打破你對行李箱的刻板印象，在DIOR 2020春夏男裝秀上大放異彩。

其實DIOR男裝創意總監Kim Jones早就在RIMOWA 品牌 120 周年紀念廣告中參與拍攝，而且私下也多次透露對RIMOWA的喜愛，所以這次兩大品牌聯名，也算是一圓粉絲們的夢想。

此次系列中香檳箱可以說是搶走整場大秀的風采，不僅上運用了Dior經典的Oblique字樣，與RIMOWA鋁鎂合金箱相互映襯，採用漸層的水藍色波紋，以創新的電解拋光技術使顏色更持久並具有反光效果，打造不同以往的獨特性。把手使用了皮革製作，下方則印有了DIOR X RIMOWA聯名LOGO顯得簡約大方。同時保留RIMOWA本身鋁箱凹槽，滿足兩大品牌的愛好者。

另外更受矚目的莫過於，縮小尺寸的DIOR X RIMOWA行李箱，不論是背上肩或是手拿，都充分演繹時尚品味。更推出了玫瑰金色，連同背帶在內都是耀眼的粉色，本次系列目前暫定於2020年2月上市，相信這股熱潮會繼續延燒下去。

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