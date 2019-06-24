fb ig video ETtoday search mobile

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

> >

編輯／Ann 圖／品牌提供、IG@RIMOWA

自從德國知名行李箱品牌RIMOWA加入LVMH集團之後，就推出許多意想不到的商品。而最近的巴黎男裝周上，公開了DIOR X RIMOWA的最新聯名配件，行李箱竟然變小了，經典鋁鎂合金箱直接背上身，絕對是今年最潮單品。

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

此次大秀Dior 男裝創意總監 Kim Jones 與才華洋溢的美國藝術家 Daniel Arsham 合作，通過作品玩味當下的考古學，由此向 Dior 品牌不斷演進的歷史傳承致敬。放眼秀場，以粉嫩色彩佈置，再以濃烈色彩點綴，對比效果呼應氣勢磅礡的秀場設計。而本次更是史無前例與RIMOWA合作，聯名配件直接成為秀場眾所矚目的焦點。

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

RIMOWA前夕不斷和品牌聯名，這回終於等到了同屬LVMH集團的DIOR，特別系列包含後背包、香檳箱、手提箱、手拿包與登機箱，就算不出國也能天天背出門，打破你對行李箱的刻板印象，在DIOR 2020春夏男裝秀上大放異彩。

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

其實DIOR男裝創意總監Kim Jones早就在RIMOWA 品牌 120 周年紀念廣告中參與拍攝，而且私下也多次透露對RIMOWA的喜愛，所以這次兩大品牌聯名，也算是一圓粉絲們的夢想。

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

此次系列中香檳箱可以說是搶走整場大秀的風采，不僅上運用了Dior經典的Oblique字樣，與RIMOWA鋁鎂合金箱相互映襯，採用漸層的水藍色波紋，以創新的電解拋光技術使顏色更持久並具有反光效果，打造不同以往的獨特性。把手使用了皮革製作，下方則印有了DIOR X RIMOWA聯名LOGO顯得簡約大方。同時保留RIMOWA本身鋁箱凹槽，滿足兩大品牌的愛好者。

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

▲rimowa 。（圖／品牌提供、IG@rimowa）

另外更受矚目的莫過於，縮小尺寸的DIOR X RIMOWA行李箱，不論是背上肩或是手拿，都充分演繹時尚品味。更推出了玫瑰金色，連同背帶在內都是耀眼的粉色，本次系列目前暫定於2020年2月上市，相信這股熱潮會繼續延燒下去。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

行李箱, RIMOWA, LVMH, DIOR, 聯名, 巴黎男裝周
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

JILL STUART驚傳撤台　台灣高絲： 8/31全面撤櫃、會員權利不變

李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到 奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土 「急於表現自己」是面試地雷！　《富比世》專家：2個行為摧毀第一印象 韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快 準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵 以後再也不怕買錯色號啦！櫻花妹靠「這兩支」唇膏補救 搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面