fb ig video ETtoday search mobile

臉油到可以煎蛋？「3個動作」助你抗油消毛孔

> >

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

▲夏日皮脂分泌旺盛，消除油光是女生的持妝課題。（圖／翻攝自IG/alilouss）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

濕熱梅雨季又來到，油性肌膚的毛孔又大到出來Say hi！毛孔的大小我們不能控制，但還是可以藉由保養，讓粗大毛孔獲得改善，當然維持肌膚油水平衡還有適度的控油都非常重要。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）


學會正確清潔

由於現在空污嚴重，空氣中的懸浮粒子容易阻塞毛孔，皮膚科醫師建議每天洗臉應控制在兩次左右。過度清洗反而會造成肌膚刺激，可能會誘發皮脂腺過度分泌，另外水溫維持常溫最好，幫助維持肌膚狀態平衡。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

維持油水平衡

當肌膚出油旺盛，這時更該注重保濕。肌膚頻出油其實是因為缺乏水分，當油水不平衡，更會引起皮脂腺代償性出油。因此洗完臉後，請記得塗抹保濕產品，利用油包水的特性，幫肌膚留住水分。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

養成清淡飲食習慣

除了外塗，嘴巴吃進去的也很重要，飲食應避免油、辣等刺激食物，否則容易促發皮脂分泌旺盛，而糖份過高的食物更有可能使人體增生自由基，進而破壞肌膚細胞，加速老化。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

▲東森自然美 NB-1 細緻毛孔修護凝膠，15g，2,300元。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

 ▲后 拱辰享超效保濕水凝露N ，150ml，1,880元。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

▲ Za 油光BYE_BYE特效控油液，14ml，250元。

▲▼ 3個動作抗油消毛孔。（圖／翻攝自IG）

▲RMK沁涼隔離凝膠，30ml，1,350元。 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

抗油, 毛孔, 清潔, 保濕, 抑油
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

JILL STUART驚傳撤台　台灣高絲： 8/31全面撤櫃、會員權利不變

李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到 奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土 「急於表現自己」是面試地雷！　《富比世》專家：2個行為摧毀第一印象 韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快 準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵 以後再也不怕買錯色號啦！櫻花妹靠「這兩支」唇膏補救 搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面