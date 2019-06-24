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日本破天荒推出「喝的飯糰」！10秒解決一餐，熱量不到300卡

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@kojitoba、@kasumin.oshima、蒟蒻樂園產品官網

現代生活步調快，很多上班族的三餐都必須迅速解決，日本就推出了一款「喝的飯糰」，沒看錯，就像是果凍一樣的外包裝，輕輕擠壓就送入口中，短時間內馬上解決一餐所需營養，也被當做是災難發生時的應急食品，簡直是超偉大發明！

▲飯糰。（圖／翻攝自IG@kojitoba、@kasumin.oshima、產品官網）

日本群馬縣的蒟蒻樂園推出一款「喝的飯糰」，顛覆過去必須要一口一口咬下御飯糰，現在只要打開包裝瓶蓋，輕輕擠壓，用喝的就能填飽肚子。並且推出兩種口味，分別是梅子昆布以及梅子柴魚。重點是份量是一般飯糰的1.5倍之多，不過熱量卻只有280大卡，吃得飽又不怕造成身體負擔。

▲飯糰。（圖／翻攝自IG@kojitoba、@kasumin.oshima、產品官網）

另外為了解決上班族營養不均衡的困難，「喝的飯糰」含有一顆生菜的膳食纖維，使用日本北海道昆布、國產大米、國產紫菜原料等優質原料製成，富有飽足感也能當做能量補給品。更厲害的是，「喝的飯糰」能夠在室溫下儲存一年的時間，也能當做災難發生時的應急食品，受到許多民眾的喜愛。

▲飯糰。（圖／翻攝自IG@kojitoba、@kasumin.oshima、產品官網）

也有網友試吃之後表示，「超特別」、「就像是鹹的果凍」、「擠出來還有米粒的口感」。「喝的飯糰」售價約160 日元（約NT$44）目前會陸續在日本各大超市上架，正好去遊玩的民眾別忘記試吃一下。

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關鍵字：

日本, 飯糰, 御飯糰, 果凍, 打卡, 必買, 減肥, 上班族
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