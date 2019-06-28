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買來當情侶鞋超適合！新款YEEZY 500白色焦糖底有夠美　

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編輯／Duke

相信各位經歷過瘋狂的6月以後，皮夾內的錢應該已經所剩無幾，畢竟，這一個月所發售的Yeezy鞋款真的非常多，根本買不完，不過，Adidas沒有要給大家喘息的空間，因為IG爆料大神@yeezymafia再度透露，近期將會有新配色的Yeezy 500發售，而這雙鞋將會和「Salt」配色極為相似。

▲新款Yeezy 500。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@hanzuying、Sneakernews）

▲新款配色將會與這雙「Salt」相似。（圖／翻攝自Sneakernews）

雖然最近幾個月Adidas都是主推Yeezy Boost 350 V2與Yeezy Boost 700 V2，但Yeezy 500卻是一款不可小覷的球鞋，除了有最貼近「老爹鞋」的外型以外，訂價便宜與不容易撞鞋也是一大優勢，而新款的Yeezy 500「Bone White」配色，其鞋面顏色將會和「Blush」與「Super Moon Yellow」之間的「Salt」配色相似，但中底與鞋底則是以白色搭配焦糖色來呈現。

▲新款Yeezy 500。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@hanzuying、Sneakernews）

▲即將推出的「Bone White」配色。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

根據@yeezymafia的爆料指出，這次的Yeezy 500「Bone White」配色，預計會在8月推出大人、兒童以及嬰兒的全家福尺寸，售價則為台幣7,600元，不過，一切的相關資訊都還是要等Adidas出面確認，所以目前能做的只有等待囉！　

假設Yeezy 500「Bone White」配色真的在8月推出的話，那話題性可能不會太高了，因為Jordan Brand將會在8月發售Air Jordan 1、Air Jordan 3、Air Jordan 4、Air Jordan 5以及Air Jordan 12等鞋款，其中，最值得關注的就是Air Jordan 1「UNC」配色，因為「UNC」是北卡羅來納州立大學的經典顏色，而該大學為喬丹（Michael Jordan）的母校，所以一定會有許多朋友搶著要。

▲新款Yeezy 500。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@hanzuying、Sneakernews）

▲預計將於8／17發售，售價為台幣5,600元。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲新款Yeezy 500。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@hanzuying、Sneakernews）

▲Air Jordan 1「UNC」會是Yeezy 500「Bone White」在8月的最大對手。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

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關鍵字：

Yeezy, Adidas, Yeezy500, 350V2, 700V2, 老爹鞋, AirJordan, UNC
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