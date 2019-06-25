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陳妍希狠甩水腫有一套　「點菜內容」讓黃渤驚呆了

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▲▼陳妍希狠甩水腫飲食法。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

▲陳妍希只敢擺拍也不敢吃，為了完美入鏡費了超大工夫。（攝自IG/yanxi531）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

水腫一直是陳妍希的致命傷，大家也知道她為了甩掉「小籠包」稱號花了多大努力，生完兒子小星星至今，更是越來越瘦。但據她本人透露，只要一不小心就會發胖，日前她在陸綜《忘不了餐廳》中，聽她點的菜色和需求，讓大家都嚇傻了。

▲▼陳妍希狠甩水腫飲食法。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

▲陳妍希堅持吃不調味的食物。（圖／翻攝自陸綜《忘不了餐廳》）

陳妍希來到一家餐廳，對著店員說自己是不吃肉的，不管是雞肉和鵝肉都不吃，自己只吃海鮮。於是店家就幫她準備青剁椒蒸石斑魚和水果沙拉。

▲▼陳妍希狠甩水腫飲食法。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

▲黃渤聽到陳妍希飲食如此嚴苛，被嚇到定格。（圖／翻攝自陸綜《忘不了餐廳》）

接著她和店員表示，自己的菜都不要放鹽，就連味精和醬油都不要加，只可以放辣椒調味。這個要求不僅讓店員嚇傻，就連主持人黃渤都問她，你是這樣長大的嗎？

▲▼陳妍希狠甩水腫飲食法。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

▲日前參加好友楊丞琳的巡演，纖瘦身形羨煞人。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

原來陳妍希一直為水腫而苦，她消水腫的方式就是不吃鹹，所以飲食忌調味，她表示只要一吃鹽分就會怕腫，久而久之不吃鹽，自己也就習慣了。

▲▼陳妍希狠甩水腫飲食法。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

▲每天運動菜單也相當充實。（圖／翻攝自IG/yanxi531）

她除了在飲食方面下足功夫，日前也非常積極開始運動在瘦身，先前開始跑步想要鍛鍊身材，沒想到還沒瘦到，腿就變粗了。近來她開始游泳，她分享一日的運動量是游一公里加皮拉提斯40分鐘。女明星為了維持身材，可真是不容易啊！

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關鍵字：

陳妍希, 瘦身, 飲食
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