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美白牙齒錯誤多！原來只要做好「一件事」

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▲▼ 吸管是潔齒好物。（圖／pixabay、umsplash）

▲避免飲料色素沉澱牙齒表面，也是一種美白牙齒方式。（圖／Pixabay、unsplash，以下同）

編輯 / Lily

平常愛喝手搖飲、咖啡，甚至喜歡小酌的你要留意了！常喝這些飲料，會使牙齒漸漸染色，影響美觀。坊間有許多美白牙齒的小工具，像是居家美白牙貼、或是號稱亮白牙齒神器，以上這些都請了解成分、使用方法再使用，否則傷了牙齒可得不償失。

▲▼ 吸管是潔齒好物。（圖／pixabay、umsplash）

▲潔白牙齒較容易給人好印象。

牙齒外層的琺瑯質及內層的象牙質，是決定牙齒亮白與否的關鍵。很多人的牙齒是先天偏黃，但有大部分的人則是因為後天因素，像是飲食、吸菸等等因素。想要增白牙齒，市面上有許多美白牙膏、去漬牙粉都可以當作日常清潔使用。


但也有不少人為了想追求快速白，用了無效偏方，像是鹽或是檸檬漱口。甚至有人會去做冷光美白、甚至將牙齒磨薄，貼上牙齒貼片，以上這些可能都會有副作用。

牙醫表示，最好的美白方式就是洗牙。醫師認為，許多後天的因素並不會真的改變牙齒顏色，醫師建議一般人半年到一年洗一次牙最為合適，洗牙雖然會在牙齒表面留下只有顯微鏡下才能看到的微小劃痕，但牙齒組織不會受到損傷，更不會有太大的副作用。

▲▼ 吸管是潔齒好物。（圖／pixabay、umsplash）

▲養成飯後或是飲料後漱口的好習慣。

除了洗牙，當然得從每日的清潔做起，每天早晚都要刷牙，飯後至少做到漱口動作，若是常喝咖啡、茶類，容易讓牙齒染色的飲品，建議使用吸管。從小的地方做起，杜絕色素在牙齒表面累積的各種可能性。

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關鍵字：

美白牙齒, 清潔, 吸管, 飲料
fashion.net

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