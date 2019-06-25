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無緣穿上腳！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款證實「不販售」

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編輯／Duke

隨著《玩具總動員4》在世界各地上映後，就不斷有票房佳績的消息出現，而這也驗證了《玩具總動員4》的火紅程度。日前，替各位介紹BAIT X Reebok利用「胡迪與巴斯光年」打造的主題鞋款，雖然持續有販售的日期曝光，但卻遲遲沒有得到官方的回應，不過，最近BAIT的主理人便出面給了一個不幸的消息。

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲引起熱烈討論的BAIT X Reebok《玩具總動員4》Instapump Fury鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

由BAIT攜手Reebok打造的《玩具總動員4》Instapump Fury鞋款，是一雙左腳為巴斯光年、右腳為胡迪設計的特色鞋款，其中，該鞋款因細節到位且還原度極高，所以照片曝光以後，便得到民眾熱烈討論，不過，在大家期待發售日到來時，BAIT的主理人Eric Peng Cheng卻於個人IG帳號發佈貼文，並表示：「雖然《玩具總動員4》將在這個禮拜上映，但這雙鞋其實是為了慶祝電影上映而製作的，所以暫時沒有販售的打算。」

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲左腳為巴斯光年、右腳為胡迪的設計。（圖／翻攝自Sneakernews）

雖然Eric Peng Cheng解釋這雙鞋是為了慶祝電影而製作，但他並沒有把話說死，因為他只提到近期沒有販售的打算，所以各位朋友也不要太難過了，說不定將來就有機會迎接這雙鞋的到來哦！

此外，BAIT也有直接與《玩具總動員4》合作推出帽T與T-Shirt，並且使用的角色有胡迪、巴斯光年、三眼怪、寶貝、抱抱龍、叉奇、鴨霸以及兔崽子，而服飾顏色則使用適合夏季的清新色彩，其中，帽T售價為美金70元（約台幣2,100元）、T-Shirt售價為美金32元（約台幣960元），買不到聯名鞋款覺得遺憾的朋友，不妨考慮購買新上架的主題服飾。

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲BAITXReebok玩具總動員4。（圖／翻攝自Sneakernews、BAIT）

▲電影中的重要角色，都有出現在BAIT X《玩具總動員4》的系列服飾中。（圖／翻攝自BAIT）

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關鍵字：

玩具總動員4, BAIT, Reebok, 胡迪, 巴斯光年, InstapumpFury, 寶貝, 叉奇, 鴨霸, 兔崽子
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