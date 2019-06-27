Dappei／今年必追的5部「甜寵劇」！《我只喜歡你》、《奈何BOSS要娶我》

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隨著年紀增長，流失的不只是膠原蛋白，還有已經不知情為何物的少女心，暗戀、曖昧、告白什麼的，都要去查維基百科才知道是什麼意思。不過！為了永保青春情懷，青春永駐，青春真偉大，適時看劇也是保養的重要環節！此次整理出5大「必追甜寵劇」，讓你撈回遺失在時間海裡的少女心。

＃我只喜歡你

此劇依照喬一小說《我不喜歡這世界，我只喜歡你》改編，描述學霸男主與學渣女主從高中同桌暗戀彼此，經過千迴百轉後終成眷屬的故事，沒有太多情緒激烈的過程，有的只是細水長流又耐人尋味的感情。

高冷男主在彼此確定感情後火力大開，把女主寵到極限，這部劇中的男女主角就是作者自己與先生的故事，因此讓人特別羨慕這樣的愛情。

女主喬一由靈氣十足的吳倩出演，也就是在電視劇《何以笙蕭默》中演出年輕版默笙的演員，男主言默由單眼皮男型男張雨劍出演，另外，女主的雙胞胎哥哥趙觀潮則是劇中另一亮點，除了是個妹控把妹妹寵上天以外，與女主閨蜜郝五一歡喜冤家的愛情也引起許多討論。劇中許多愛情金句也讓人甜到心坎裡。

▲（圖／我只喜歡你官方微博）

在 Instagram 查看這則貼文 LINE TV 追劇娛樂第一站（@linetv.tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 24 日 上午 6:41 張貼

＃致我們暖暖的小時光

遙想當年《致我們單純的小美好》不知道又讓多少女孩少女心又開始激烈跳動，而《致我們暖暖的小時光》則是同樣根據趙乾乾小說改編的姊妹篇。

此劇描述天才物理男主顧未易與氧氣少女司徒末因為陰錯陽差的同居生活而展開戀情的甜蜜故事，光是男女主角最萌身高差就讓許多人直接買單，演出男主的林一雖然是新人，但不只顏值極高演技也看不出生澀，女主司徒末不是老梗套路的傻白甜，反而是鬼靈精怪又不失可愛的人設，十分討喜。

總集數只有 24 集，沒有不合理、過度虐心的情節，用搞笑開頭甜蜜結尾，喜歡輕鬆追劇的人就是這部了！

▲（圖／致我們暖暖的小時光官方微博）

＃奈何 BOSS 要娶我

這部被稱作為 2019 偶像劇打響炮的偶像劇，由小說《豪門遊戲：私寵甜心寶貝》改編，描述男女主因為協議而假結婚同居進而生出情愫的故事。

此劇由言情小說改編，因此也十分符合言情小說套路，霸道總裁男主很懂撩，撩到此劇從一開始不被看好到最後人人入坑，還讓男主演員徐開騁爆紅，雖然劇情可能不太符合現實生活，但戲劇就是演出你的幻想啊，依照這等情勢來看，也必須追起來讓凌 BOSS 撩一下啊！

▲（圖／徐開騁 FB）

＃暗戀橘生淮南

原本預訂於去年開播的《暗戀橘生淮南》卻遲遲沒動靜，終於在粉絲望穿秋水的期盼下於 6／10 開播啦！此劇描述對自己極度沒自信的洛枳暗戀校草男主盛淮南十多年，一步步挺過各種難關最後走在一起的故事。

兩位主角演員朱顏曼滋、趙順然雖然皆為新人但氣質都被稱讚十分符合原著，雖然剛開播但想必這樣暗戀的校園故事絕對會讓你想起住在青春裡的那個人。

＃蜜汁燉魷魚

如果《微微一笑很傾城》的電競愛情電得你全身酥麻，那千萬要鎖定同樣以電競為主軸的《蜜汁燉魷魚》，描述電腦天才女主佟年對電競大神韓商言一見鍾情的故事，男女主分別為李現與楊紫，雖然本劇七月才開播，但楊紫過去演的戲劇收視都有很好的成績，值得期待，就來看看這部電競偶像劇會如何發糖吧！

▲（圖／蜜汁燉魷魚官方微博）

Dappei 結語：



我懂，我都懂，出社會之後整天泡在工作裡，身邊不要烏雲密佈就不錯了，哪有什麼粉紅泡泡，少女心早就變玻璃心，但這樣老化實在很快，還是需要適時補給少女心才能永保青春喔！

文字編輯：Sofie

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