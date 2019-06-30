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Dappei／「日妞穿搭百科」在這！插畫家nodeko畫出12星座穿搭

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

在 Instagram 上擁有 48 萬多追蹤人數的插畫家 nodeko，以人物插畫為主要作品的她，在溫柔細膩的筆觸中，注入了不少對於時尚的見解，筆下人物總襲著一身日系時尚穿搭，會根據不同主題完美地詮釋出穿搭重點與特色。

在她的作品中最具人氣的便是「日本東京各區女孩的穿搭 Look」，利用自身的美術天分以及時尚敏銳度，把出沒在不同地區的女孩統整出一個最具代表性的穿搭，可以發現各地區相差甚遠的穿衣風格，相當耐人尋味！

然而，除了「日本東京各區女孩的穿搭 Look」系列外，nodeko 也有不少相當有趣的作品，她會跟根據不同場所、情境，可能是約會、聯誼，甚至是女孩們間的睡衣派對，抓出其中要點、繪製出她心中的時尚見解。

▼ 以情侶裝前往夢幻國度迪士尼樂園，配合米奇髮箍，利用黑白、點點等元素的服飾創造出米奇米妮情侶裝。

▼ 與女孩們的初春約會，雖然三人都穿著卡其色風衣，但根據剪裁、皺褶以及腰帶款式不同，也能創造出不同風格的風衣穿搭。

▼ 日文「婚活」有類似於獵婚的意思，就如同找工作的「就職活動」，尋找結婚對象也需要「結婚活動」，通常會透過相親、聯誼等方式來認識、尋找結婚的對象。

而 nodeko 便以「婚活」穿搭範本為主題，分別給予 20、30、40 代女性建議，以日本男性普遍都喜愛的連身裙作為出發，20 代女性建議選擇能保留青春可愛風格的碎花淡粉色洋裝；30 代女性推薦能襯托出個人優雅氣質、顏色溫柔帶點微透膚的雪紡長裙；40 代女性則是建議穿著更加女性化，能展現你性感魅力、面料柔軟能襯托出身形的連身裙。

▼ 除了不同情境的穿搭推薦外， nodeko 也結合了女孩們最愛的星座話題，推出了一系列 12 星座女孩的穿搭風格，在日本女孩之間引起廣大的回響。

 ▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

▲根本就是「日本女孩穿搭小百科」呀！插畫家 nodeko 告訴你日本女生的時尚穿搭術！（圖／Dappei提供）

關於 nodeko

Instagram

Dappei 結語：

nodeko 的作品真的相當溫柔細膩，而且也隱藏了不少青春戀愛的氣息，看得讓人好想重溫青春回憶呀！除了作品本身非常有質量外，作為真實生活的日常穿搭指引也十分有參考價值呢！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

穿搭, 搭配, 日系, 流行, 潮流, 手繪, 繪圖, IG, 日本
fashion.net

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