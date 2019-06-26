fb ig video ETtoday search mobile

準歌王造型史／紅髮ØZI墨鏡不離身　嘻哈配件處處是亮點

> >

▲▼ ØZI造型盤點。（圖／翻攝自ØZI FB）

▲ØZI獨具個人風格魅力，出道僅一年已成為各大時尚品牌的座上賓。（圖／翻攝自ØZI FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

ØZI個人專輯《OZI：The Album》，以新人之姿一口氣入圍六項大獎，其中最佳男演唱人也囊括其中。他R&B的曲風極具魅力，就連他個人造型也獨樹一格，從出道就頂著紅髮、雷朋墨鏡，搭配辨識度高的嘻哈搖滾配件，像是項鍊、戒指、手鍊等，超有自己的調調。

▲▼OZI造型盤點。（圖／ETTODAY資料照）

▲出道就以紅色頭髮留下記憶點。（圖／資料照／攝影組）

去年的新專輯發表會上，以紅髮和墨鏡，創造自己的辨識度。一身牛仔勁裝，用同色牛仔拉長比例，合身剪裁不會拉垮身形，搭配粗獷嘻哈項鍊，打造搖滾風。

▲▼ ØZI造型盤點。（圖／經紀公司）

▲拿下墨鏡彷彿是另一個人。（圖／新樂園）

ØZI與9m88合作派對斷片歌曲〈B.O.〉中，拿掉墨鏡的他讓人眼睛一亮，身上僅穿著豹紋大衣，露出厚實胸膛。不穿內搭，反而以多層次的嘻哈金鍊當作亮點，讓視覺延伸至頸部線條，更顯現他獨特魅力。

▲▼OZI造型盤點。（圖／ETTODAY資料照）

▲把豹紋駕馭得很好。（圖／資料照／攝影組）

他的輕鬆裝扮就是圖騰襯衫搭上牛仔褲，搭配帽子反戴與墨鏡隨意掛，有種休閒隨性風。即便休閒，也可看到他手鍊、手錶、項鍊、耳環通通在，推估私下也是個配件控。

▲▼ ØZI造型盤點。（圖／ETTODAY資料照）

▲即便是一身紅也沒有違和感。（圖／資料照／攝影組）

既然紅色在他身上很合理，個人演唱會就一身紅裝扮示人，紅色毛草外套，內搭著絲質襯衫，穿著紅色工作褲，腳踩著白色布鞋，流行度100分。

▲▼OZI造型盤點。（圖／ETTODAY資料照）

▲成功把復古襯衫穿出新樣貌。（圖／資料照／攝影組）

塑造ØZI式風格後，襯衫加上牛仔褲彷彿就是他的標準配備，這次他穿上藏藍色圖騰襯衫搭配黑色褲子，不變的眼鏡和配件，剪短的頭髮更帶著一股潮味。

▲▼ ØZI造型盤點。（圖／翻攝自ØZI FB）

▲ØZI 在臉書PO上海灘照，精瘦結實身材讓粉絲大吃冰淇淋。（圖／翻攝自ØZI FB）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

ØZI, 金曲, 造型, 紅髮, 嘻哈, 襯衫
fashion.net

熱門文章

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》球鞋　看電影必穿

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

幫兒子治裝出心得！余文樂推出「童裝支線」大走軍事機能風

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

ET Fashion

推薦閱讀

容易招來爛桃花的3個星座女！雙魚甜言蜜語就暈船　第一名渣男養成戶

最愛偷看另一半手機的星座Top 4 ！雙子好奇心特別重、第一名控制慾太強

後來的我們才知道　那些能同苦的人，不一定能同甘

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款　看電影必穿 劉寅娜的保養祕訣太值得筆記　6招養成身材曲線+牛奶美肌 總是愛嫌棄，其實超級愛你！你的另一半星座上榜了嗎？ 除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣 野餐、海灘都可以！7款夢幻精品編織包　讓你瘋狂度假去 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標 馬汀鞋聯名Lazy Oaf太夢幻！「粉色麂皮+愛心繫帶」開賣就缺貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面