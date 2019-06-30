2019厚重髮尾OUT！韓妞都在剪最遮肉層次髮

2019春夏大勢的層次髮型，像Wendy、雪莉等很多韓星也都有剪過，比起以往厚重的髮型線條、今年這種層次感的髮型不僅更輕盈，根據層次的部位也可以修飾臉部線條，一起看看不同臉型適合的層次感髮型吧！

＃圓臉：兩側鬚鬚遮肉

圓臉要做的當然就是拉長臉部線條，所以像這種兩邊鬚鬚厚厚的、長度約落在肩上的髮型就可以在視覺上很好的拉長臉部線條！

在 Instagram 查看這則貼文 초이진헤어 최지웅（@choijin__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 下午 11:46 張貼

即使沒有厚重的髮尾，只要透過兩側的鬚鬚跟後面頭髮的銜接，也可以在視覺上有拉長臉部的感覺。

＃長臉：臉頰兩側做出捲度

長臉則是跟圓臉相反，必須要有截斷感、讓臉看起來更短！所以這種層次感的短髮就很推薦，長度剛剛好落在及肩、下巴處，很修飾長臉的臉部線條。

另外重點也是在臉頰的兩側，如果在臉頰兩側做出一點捲度，也可以在視覺上增加臉部寬度，讓臉看起來也就不會那麼長！

＃方臉：層次落在耳朵至下巴中間最修飾

方臉的話遮住下顎是重點，所以建議層次的長度落在耳朵至下巴的中間最剛好！

或是像這樣在內層剪出一些修飾下顎的髮際線碎髮，也可以很好的修飾下顎線條！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jelly_jilli、@merry.miy、@chr_phj、@lyxryu_basic_songpanaru、@hermannhair_mimi、@hairpsch、@hearts_dh、xportsnews

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