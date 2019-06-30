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網友親測最推5款「不傷牙」美白牙膏　敏感性牙齒也能安心用～

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不管是想露齒笑、或是想擦口紅時，看見黃牙都會很困擾啊！想在家做牙齒美白，又怕傷牙，那一定要試試看以下5款美白牙膏～不只有超強去垢力，連長久累積的茶漬、咖啡漬都可以洗掉！

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

1.Marvis 亮白薄荷牙膏 85ml，NT＄440

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

這款就是傳說中牙膏界的愛馬仕！雖然價位不便宜，但是刷起來真的溫和有感～不只帶有薄荷清香，可以消除口氣，對於牙齒的去垢、去漬能力也很強～不過這款牙膏比較特別的是不會產生泡沫，所以刷完後會有點空虛。

2.Crest 3DWhite專業鑽白牙膏 116g，NT＄270

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

他們家的美白貼片相信很多女孩都知道！不過如果是敏感性牙齒，可能會害怕使用貼片太刺激、傷牙～建議可以試試看他們家的牙膏！除了一般的去垢效果，最厲害的是他的膏體內含有小顆粒，可以幫牙齒表面做拋光，讓殘留在牙齒表面的髒污都被清掉！

3.日本獅王固齒佳 酵素淨護牙膏 130g，NT＄199

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

因為這條牙膏內含酵素成分，不只可以淨白牙齒，還能有效清潔口腔，讓牙齒上的牙垢更容易被清潔～加上他的味道不會過辣，讓口腔不舒服，推薦對味道敏感的女孩使用！

4.Ora2極緻璀璨亮白護理牙膏 17g，NT＄289

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

雖然它小小一條，但其實用量很省！不過這款牙膏的使用方式比較不同，是在刷完牙後擠大約一粒米大小，接著將刷在自己想要美白的地方，一週只需使用一次，持續2～3個月就能看到效果！不過這款牙膏著重在去漬、去垢，比較難改變牙齒本身的顏色喔～

5.石澤研究所 齒磨撫子 小蘇打無垢淨白牙膏 140g，NT＄419

▲美白牙膏。（圖／美人圈）

這款牙膏在日本語非常火紅～這款也是屬於不太起泡的牙膏，優點是除了刷完牙齒後不會感到酸澀、敏感，更能有效清除牙縫之間的污垢，而且因為成分溫和，也不用擔心長期使用對牙齒會造成負擔～

文／美人圈　圖／翻攝自IG@marvis.france、@bigelowtrading、@crest_taiwan、@lion_tw、@ora2_taiwan、buy.line.me、エキサイト

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

牙齒, 牙齒美白, 美白牙膏
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