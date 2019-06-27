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最容易精神出軌星座TOP4　居然連愛家巨蟹都淪陷

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▲▼最容易精神出軌星座top4 。（圖／unsplash）

精神出軌常淪為現代人壓力大的藉口之一。（圖／unsplash，以下同)

編輯/ Lily

談戀愛最怕的就是對方不專一，有時一點點風吹草動也要留意，即使沒有肉體出軌，但在你身旁心早就不知飛到哪裡去，以下這4個星座最容易心思亂飄，若發現不對勁，請盡早處理。

有人說愛情最重要的是信任，但相信對方之餘，還是得要小心停看聽，當你發現對方怪怪的，先別急著追問打草驚蛇，看看他的星座，你的他上榜了嗎？

▲▼最容易精神出軌星座top4 。（圖／unsplash）

第4名 雙子座

雙子座喜歡新鮮、追求刺激，當一段感情漸漸歸於平淡，他潛在內心既就會想開始作亂，興起想分手的心。但他僅只是想想而已，聰明的他知道，愛情不可能永遠到高點，想要有樂趣，還是得靠雙方花心思經營。

▲▼最容易精神出軌星座top4 。（圖／unsplash）

第3名 處女座

處女座對於另一半是積分制，分數總在他心裡加加減減，若是某一天分數太低時，他便會想要轉移目標，看看是否有機會認識新對象。身為另一半的你要積極，只要你表現好、分數夠高，他就不會再想新的可能。

▲▼最容易精神出軌星座top4 。（圖／unsplash）

第2名 獅子座

獅子座希望是情人眼中的唯一，當另一半忙、或是讓他感覺熱度不足時，他就會想辦法和朋友取暖，有時取著就曖昧了起來，他心中覺得只要沒有肉體出軌，只是想一想應該不構成犯罪。

▲▼最容易精神出軌星座top4 。（圖／unsplash）

第1名 巨蟹座

巨蟹座的人通常是暖男和暖女，因為太過溫柔，總是會讓身邊朋友會錯意，即便如此，巨蟹滿愛這種將錯就錯的感覺，他不明說也不拒絕，心中常上演出軌小劇場。

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關鍵字：

出軌, 精神出軌, 變心, 情侶, 星座
fashion.net

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