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星巴克首次聯名Pared眼鏡品牌！粉橘手拿杯、墨鏡行李牌必須搶

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編輯／Ann 圖／翻攝自星巴克、Maxim Kakao Friends官網

炎熱的夏天即將來臨，帶著墨鏡度假應該是最絕妙享受。澳洲時尚眼鏡品牌PARED EYEWEAR就搭上熱潮，和星巴克聯名推出一系列夏季單品，除了雙層馬克杯、不鏽鋼杯之外，還有圓桶包以及行李牌，勢必掀起搶購熱潮！

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

Pared Eyewear是來自澳洲的時尚品牌，旗下風格總是輕鬆玩轉色彩，適合夏季悠閒時光。這次找來星巴克聯名，推出多款商品絕對燒好燒滿。

首先看到是杯類，分別有雙層馬克杯（NT$850）、不鏽鋼杯（NT$900）、TOGO冷水杯（NT$450）。從整體設計上，都是鮮艷的撞色搭配，像是粉、橘、藍等糖果色系，光是外型就令你愛不釋手。另外在杯身還繪製了墨鏡、陽傘、比基尼的海灘元素，輕鬆詮釋Pared Eyewear品牌特色。3種杯型也滿足了不同需求，冷飲熱飲都能達到極致的保溫效果。

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

接著絕對要隆重介紹，Pared Eyewear聯名星巴克的圓桶包（NT$700）、提袋（NT$600）、多功能包（NT$450）、行李牌（NT$450）等創新商品。包包部分和杯類有著同樣風格的墨鏡圖騰設計，藍色杯蓋好像化身手提袋一樣，有著難以抵擋的可愛氣息。而行李牌則是直接變身粉色俏皮墨鏡，好想馬上帶著它去旅行。

此次聯名商品的上方，也都印製上Starbucks x Pared的聯名標誌，在可愛之餘多了一份時尚品味。目前商品已經在全台門市開放販售，感興趣的朋友不妨衝一波。

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

同場加映: Maxim Kakao Friends 隨行杯

Kakao Friends 是南韓APP Kakao Talk的貼圖明星，可愛爆表擁有不少死忠粉，現在和咖啡品牌Maxim聯手推出隨行杯了。不僅有Ryan、Apeach、Muzi等大明星來當主角，還有不同杯型任你挑選，繽紛的夏日色彩，拿出手絕對吸睛破表，去南韓旅遊的粉絲們千萬別錯過了，好好感受屬於你的夏日風情。

▲星巴克。（圖／翻攝自產品官網）

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關鍵字：

星巴克, 夏季, 聯名, 隨行杯, 墨鏡, PARED EYEWEAR, 度假
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