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【奧斯塔羅】愛上一個人時，你失去理性的指數有多高？

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▲面對愛情容易失去理性嗎？（圖／奧斯塔羅提供）

感情有些人還保有些許理智
但有些就像失心瘋一樣
彷彿世界裡只有自己與另一半

今天奧斯就和你一起來看看
面對愛情你容易失心瘋嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：面對愛情失去理性指數 50%

抽到這張牌的朋友，在面對感情時還算理性，不容易碰到感情就迷失自己，這樣的一張牌傳達出穩重與安穩，所以你們其實不會忘了自己是誰，並且不論是多好的對象，你們也不會一頭栽入，而是會好好的評估對方的個性後，在來決定是否要踏入這段感情中，因為你們也懂感情沖昏頭後，所帶來的風險實在太大了，所以大多時候你們還是會拿捏分寸，因此一定要好好珍惜這樣的感情態度。

牌ll：面對愛情失去理性指數 70%

抽到這張牌的朋友，你們還滿容易失去理智的，因為你們在感情中滿容易被對方牽著走，而且也容易因對方一時的體貼，進而短暫迷失自己，並且到了最後你們所挑的對象，都與先前設定的有相當大的出入，雖然你們會因此多多觀察下一個對象，但你們卻依舊迷失在眼前的這段感情中，所以抽到這張牌的朋友在面對感情時，一定要理性點才會比較好，以免到最後吃虧的是自己。

牌lll：面對愛情失去理性指數 30%

抽到這張牌的朋友，你們是個非常理性的人，對你們來說理性大於感性，面對一個對象時，你們不會輕易的投入自己，因為你們會好好的觀察對方，並分析對方是不是個適合你們的人，不過，你們其實也滿討厭自己理性的樣子，因為你們也想來段轟轟烈烈的愛情，但是天生理性大於感性的你們，終究無法有段這樣的感情，不過，你們偶爾還是要要收起點理性，才能盡情的享受戀愛喔！

牌lV：面對愛情失去理性指數 90%

抽到這張牌的朋友，你們面對愛情時容易失去理智，而且也常常做出令自己後悔的事，而這樣的一張牌點出面對愛情時，你的行動力與熱情是足夠面對愛情的，並且你們也容易奮不顧身為另一半付出，所以才會常常做出令自己後悔的事，雖然這些事情都無傷大雅，但還是要提醒，當你們在面對感情時，一定要在多點理性才會比較好喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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