擁101美景的饗饗、海鮮最多的漢來海港　全台吃到飽TOP10都在這

剛領到薪水想犒賞自己吃一頓好吃的嗎？想吃得好、吃得爽又吃得巧的話，那就選擇吃到飽吧！全台吃到飽餐廳 TOP10出爐，不管想吃燒肉、火鍋還是精緻的Buffet通通有喔！

TOP 10／台北喜來登大飯店 12廚

台北中正區



老字號北台灣自助餐廳，有日式、港式、西式、印度料理區，超多各式異國料理可以選擇，另外，還有提供龍蝦、鮑魚、牛排等吃到飽，cp值很高喔！

▲（圖／美食客云小編?提供）

TOP 9／台北寒舍艾美酒店探索廚房

台北信義區



高檔食材是一大賣點，現煎安格斯牛排、新鮮鮑魚、散壽司、現做舒芙蕾，能吃到各式異國風味料理，今年還引進全新爐烤設備，爐烤料理千萬別錯過！

▲（圖／美食客柳幼幼提供）

TOP 8／漢來海港自助餐廳 HARBOUR

台北、桃園、台中、台南、高雄



擁有多家分店的漢來海港主打新鮮海鮮，各式各樣豐富的海鮮種類號稱全台之最，另外，還有各式中、西、日式料理與甜點，推薦除了海鮮生魚片外，必吃現沖牛肉湯。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP 7／台北文華東方酒店

台北松山區



菜色精緻，平日午晚餐為吃到飽，假日則是需點主餐的半自助式。必吃螃蟹、小龍蝦、鱈場蟹腳，另外，澳洲和牛和干貝也絕對不能錯過！

▲（圖／美食客江柏成風破浪提供）

TOP 6／逐鹿炭火燒肉

嘉義、台南、高雄



南部超夯燒肉火鍋 吃到飽餐廳，其中，肉質優、海鮮新鮮是他的優點，另外，還有無限量供應的哈根達斯、明治和杜老爺冰淇淋，CP值超高，即使訂位也一位難求，想吃建議提前預訂。

▲（圖／美食客Tsaibow菜包提供）

TOP 5／辛殿

台北信義區、中山區



鴛鴦火鍋吃到飽，麻辣湯底溫和不嗆不麻，白湯則帶有蔬菜清甜與濃郁蒜香，從肉品、海鮮、火鍋料甚至甜點都可以無限續點，另外，也提供哈根達斯及莫凡彼冰淇淋，誠意十足喔！

▲（圖／美食客林孟屏提供）

TOP 4／台北晶華酒店 栢麗廳

台北中山區



歐式自助吧，食物種類豐富，現切牛排、烤生蠔和蒸螃蟹必吃，另外，甜點區各種精緻小蛋糕、塔類、布丁都可以都拿一些試口味，高貴的馬卡龍也是必吃重點。

▲（圖／美食客江柏成風破浪提供）

TOP 3／打狗霸 TAKAO 1972

台北、高雄

結合壽司、生魚片、丼飯、冰品和火鍋吃到飽的複合式餐廳，品項種類超級豐富，食材新鮮份量多，相當划算！

▲（圖／美食客健貨佑提供）

TOP 2／饗饗 INPARADISE

台北信義區

台北最高自助式 吃到飽餐廳 ，可以一邊享受美食一邊欣賞101，同時還有各式生猛海鮮、牛小排、羊肩排等，另外，琳瑯滿目的甜點櫃以及雞尾酒也是重點之一，來這吃絕對擁有超奢華的享受！

▲（圖／美食客Lulu chen提供）

TOP 1／『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽

台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、高雄

主打韓國年糕火鍋無限量吃到飽，有各式韓式炸物、火鍋料、泡麵、飲料可以自取，吃完一輪年糕鍋可以再把剩下的湯汁加飯做成炒飯吃第二輪，就是名符其實的兩餐，超級飽足又划算的！

▲（圖／美食客Ti 提供）

圖、文／MENU美食誌

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