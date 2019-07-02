fb ig video ETtoday search mobile

擁101美景的饗饗、海鮮最多的漢來海港　全台吃到飽TOP10都在這

> >

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

剛領到薪水想犒賞自己吃一頓好吃的嗎？想吃得好、吃得爽又吃得巧的話，那就選擇吃到飽吧！全台吃到飽餐廳 TOP10出爐，不管想吃燒肉、火鍋還是精緻的Buffet通通有喔！

TOP 10／台北喜來登大飯店 12廚
台北中正區

老字號北台灣自助餐廳，有日式、港式、西式、印度料理區，超多各式異國料理可以選擇，另外，還有提供龍蝦、鮑魚、牛排等吃到飽，cp值很高喔！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客云小編?提供）

TOP 9／台北寒舍艾美酒店探索廚房
台北信義區

高檔食材是一大賣點，現煎安格斯牛排、新鮮鮑魚、散壽司、現做舒芙蕾，能吃到各式異國風味料理，今年還引進全新爐烤設備，爐烤料理千萬別錯過！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客柳幼幼提供）

TOP 8／漢來海港自助餐廳 HARBOUR
台北、桃園、台中、台南、高雄

擁有多家分店的漢來海港主打新鮮海鮮，各式各樣豐富的海鮮種類號稱全台之最，另外，還有各式中、西、日式料理與甜點，推薦除了海鮮生魚片外，必吃現沖牛肉湯。

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP 7／台北文華東方酒店
台北松山區

菜色精緻，平日午晚餐為吃到飽，假日則是需點主餐的半自助式。必吃螃蟹、小龍蝦、鱈場蟹腳，另外，澳洲和牛和干貝也絕對不能錯過！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客江柏成風破浪提供）

TOP 6／逐鹿炭火燒肉
嘉義、台南、高雄

南部超夯燒肉火鍋 吃到飽餐廳，其中，肉質優、海鮮新鮮是他的優點，另外，還有無限量供應的哈根達斯、明治和杜老爺冰淇淋，CP值超高，即使訂位也一位難求，想吃建議提前預訂。

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tsaibow菜包提供）

TOP 5／辛殿
台北信義區、中山區

鴛鴦火鍋吃到飽，麻辣湯底溫和不嗆不麻，白湯則帶有蔬菜清甜與濃郁蒜香，從肉品、海鮮、火鍋料甚至甜點都可以無限續點，另外，也提供哈根達斯及莫凡彼冰淇淋，誠意十足喔！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客林孟屏提供）

TOP 4／台北晶華酒店 栢麗廳
台北中山區

歐式自助吧，食物種類豐富，現切牛排、烤生蠔和蒸螃蟹必吃，另外，甜點區各種精緻小蛋糕、塔類、布丁都可以都拿一些試口味，高貴的馬卡龍也是必吃重點。

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客江柏成風破浪提供）

TOP 3／打狗霸 TAKAO 1972
台北、高雄

結合壽司、生魚片、丼飯、冰品和火鍋吃到飽的複合式餐廳，品項種類超級豐富，食材新鮮份量多，相當划算！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客健貨佑提供）

TOP 2／饗饗 INPARADISE
台北信義區

台北最高自助式 吃到飽餐廳 ，可以一邊享受美食一邊欣賞101，同時還有各式生猛海鮮、牛小排、羊肩排等，另外，琳瑯滿目的甜點櫃以及雞尾酒也是重點之一，來這吃絕對擁有超奢華的享受！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lulu chen提供）

TOP 1／『 兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽
台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、高雄

主打韓國年糕火鍋無限量吃到飽，有各式韓式炸物、火鍋料、泡麵、飲料可以自取，吃完一輪年糕鍋可以再把剩下的湯汁加飯做成炒飯吃第二輪，就是名符其實的兩餐，超級飽足又划算的！

▲吃到飽餐廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ti 提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

這樣也太划算了吧！讓你吃到撐吃到怕的吃到飽餐廳TOP10出爐啦！

關鍵字：

MENU美食誌, 吃到飽, 12廚, 探索廚房, 漢來海港, 栢麗廳, 打狗霸, 饗饗
fashion.net

熱門文章

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開

金曲主持人Lulu美翻！自創懶人保養法、這樣拉筋瘦成鳥仔腳

「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 「一心多用」其實很傷腦　5種生活習慣讓你越來越笨 幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺 專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　 誠品公布2019上半年小說排行　暑假想閱讀的你，可以參考這份清單 小心吃醋生悶氣的3個星座　魔羯裝不在乎等大爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面