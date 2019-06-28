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亮･珠寶／翡翠透明度與顏色影響身價　不只綠色還有浪漫紫羅蘭

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▲▼ 翡翠 。（圖／玉世家提供）

▲翡翠原石切開來才知道裡面藏了什麼天然寶藏。（圖／玉世家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩氏硬度為6.5〜7、屬於硬玉的翡翠，是深受華人喜愛的寶石，其生成的環境造就外表與內在，不同礦區有各種不同結晶體粗細與結構組成，與透明度、顏色息息相關。寶石商每回切開原石，就像一場豪賭，沒親眼見到，很難知道裡面藏了什麼寶藏。

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲被視為最頂級的老坑玻璃種翡翠鑲鑽墜飾。

翡翠世界有不少術語，最常聽見的的「種」，意指結晶構造組合、亦是透明度；而「地」代表玉石的顏色，綜合兩者可大致將翡翠分為6個「種」，當中極為珍貴、身價不凡的正是老坑玻璃種，顏色與質地符合「正、濃、陽、勻」條件，顏色為正綠色、濃度深而不暗、陽代表明亮度、且顏色分布均勻。

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲蛋面玻璃種翡翠鑲鑽造型耳環（上），蛋面冰種白翡鑲鑽造型戒指。

玻璃種也屬上乘翡翠種地，像玻璃一樣清澈透明；緊接著是像冰塊一般晶瑩剔透的冰種翡翠，以及透明度稍差、帶著像糯米湯花紋般的冰糯種；若展現結晶顆粒狀且看不到顆粒之間界線的淺綠翡翠屬於芙蓉種，界線很清楚且結晶結構粗短被稱為豆種。

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲冰糯種翡翠玉鐲（上），芙蓉種翡翠玉鐲。

綠色是大眾對翡翠的第一聯想，但其實翡翠在地下結晶過程中，不同的化學離子、自然的氧化或水解作用，都讓翡翠變得繽紛，分別有帶著橘色調的紅翡、褐色調的黃翡、浪漫的紫羅蘭、看起來是黑色但透光看仍呈現墨綠的墨翠。

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲蛋面紅翡與冰種白翡鑲鑽垂墜耳環（上）78,000元，蛋面黃翡鑲鑽戒指132,000元。

翡翠珠寶品牌玉世家（JADEGIA），依寶石的天然條件與特色創作，除了作工精細巧妙的翡翠擺件，珠寶設計朝年輕化邁進，例如搭配鑽石的造型墜飾、垂墜式的長耳環等，讓翡翠能真正融入日常穿搭中。

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲▼翡翠 玉世家。（圖／玉世家提供）

▲水滴形與蛋面紫羅蘭翡翠鑲鑽垂墜耳環（上），墨翠與冰種白翡鑲鑽造型墜飾266,000元(不含項鍊)。

關鍵字：

翡翠, 玉世家
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