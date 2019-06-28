fb ig video ETtoday search mobile

8位名人經典婚紗參考！綺拉奈特莉、茱莉亞羅勃茲的高雅品味

> >

即將步入禮堂的你，已經想好穿搭主題了嗎？在製作新娘禮服穿搭參考的時候，其實不應該拘泥於那些最受歡迎的禮服款式，而是從歷年的經典新娘穿搭中汲取靈感，找出最能代表自己的模樣！

永遠不要當一個「普通」的新娘， 要成為獨一無二的那一個！下面精選了8件讓人一眼難忘的婚紗，或許不是時下最流行的風格，其中典雅的細節、獨特的品味，才能真正為你的婚紗帶來更高端的層次與美感。

《愛是你愛是我》綺拉奈特莉 Keira Knightley

愛情小品《愛是您愛是我 Love Actually》中由綺拉奈特莉飾演的「茱麗葉」，是美國女孩心中最優雅的樣子。這一部2003年的電影，經過16年歲月的考驗，卻依然經典；而茱麗葉的雙層羽毛婚紗，也讓人念念不忘。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

裙擺部分的最裡層是一件淡粉色長裙、第二層是一件近乎透明的白紗；第三層是一件蕾絲背心長裙，在裙擺處敞開露出內層的粉色；最外層是長袖的雪紡罩衫，領口的羽毛細節讓人印象深刻。綺拉奈特莉隨意地盤起長拉，卻插上了幾根細小的白色羽毛。浪漫、空靈，像是落入人間的天使。

碧昂卡傑格﻿﻿ Bianca Jagger

滾石樂團主唱 Mick Jagger 的前妻，碧昂卡傑格的婚紗，在當年打破了一切性別的藩籬。她穿上了白色西裝夾克和白色長裙，並將頭紗纏繞在禮帽上，在這場全球關注的世紀婚禮上，碧昂卡傑格又再一次證明，她本人就是70年代的時尚icon，性感、卻依舊優雅。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

碧昂卡傑格的婚紗，也是一場「革命」！在那之後幾十年新娘們，不再被要求穿婚紗。而她這一身新娘穿搭，也在時尚界掀起了一陣「性感V領西裝」的熱潮。

茱莉亞羅勃茲 Julia Roberts

影后茱莉亞羅勃茲的經典電影中，有好幾部都和婚禮有關：《落跑新娘》、《新娘不是我》、《鋼木蘭》⋯⋯ 但是在她穿過的所有婚紗中，還是她自己婚禮上的這一件，襯托她美得不可方物。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

1995年，這位美國甜心嫁給了鄉村歌手 Lyle Lovett，在美國印第安納州的一個小城。她身穿 Comme des Garcons 白色長裙，將一大片白紗纏繞在頭上，重點是，她步入禮堂時連鞋子都沒穿！這樣的茱莉亞羅勃茲，是不是讓你想起了舒淇「穿著球鞋」嫁給馮德倫時，那種自由和率性？

蘇蘭吉 Solange Knowles

這世上沒有人比碧昂絲的妹妹蘇蘭吉（Solange Knowles），還更會玩單一色系穿搭了！2014年蘇蘭吉的婚禮上他總共換了6套全白穿搭，卻沒有一件是傳統婚紗。尤其是這件 Stéphane Rolland 的連身褲＋披肩，摩登而高雅。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

對她而言，婚禮或許不是一個必要的傳統慶典，而是一個表達自己、好好愛自己的機會。將最舒適、最美好的自己，呈現在別人眼前其實更幸福。

珍西摩兒 Jane Seymour

珍西摩兒是80年代的英國女神，1985年的這場婚禮，雖然只是為慈善活動而演了一齣戲，但她的婚紗卻留在了每個英國人的記憶中。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

頭上的真花皇冠以清香的百合與雛菊製成，而她的婚紗以純白色打造，如18世紀「時尚繆思」瑪麗安東尼的禮服般經典。禮服更將錦緞提花堆疊在身上，加上蕾絲、荷葉邊、蝴蝶結，與低胸細節、寬大裙撐⋯⋯ 這件婚紗出自英國時尚界著名的Emanuel夫妻之手。Emanuel夫妻也曾在英國皇室婚禮上為黛安娜王妃（Princess Diana）設計出驚艷全球的絕美婚紗。

凱特摩絲 Kate Moss

1996年的 Gianni Versace 伸展台上，傳奇超模凱特摩絲身上鑲滿鑽石的長裙，可能有點不切實際又有點爭議性⋯⋯ 但這身搖滾風＋《大亨小傳》電影中元素的設計，卻經常出現在新娘的穿搭參考中。圈圈耳環、頭上的緞面髮箍、透著銀色線條的頭紗⋯⋯ 凱特摩絲穿出了女孩們心中最復古、最耀眼的模樣。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

伊麗莎白泰勒 Elizabeth Taylor

伊麗莎白泰勒是50年代的英國玉女，她這一生嫁給了7個男人，但她與第5任丈夫李察波頓（Richard Burton）的婚禮卻最讓人念念不忘。沒有白色的婚紗，就是這樣一 件暖黃色的紡紗長裙、胸口一個大大的蝴蝶結。代表著純淨的雛菊，纏繞在伊麗莎白泰勒的辮子之間，有種「小蘿莉」卻又性感誘惑的氣息⋯⋯

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

傳奇超模 Iman﻿

來自索馬利亞的超模 Iman，她的迷人膚色以及修長身型，讓她的婚紗選擇不是普通人能駕馭，卻依舊是經典。在嫁給傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）的婚禮上，Iman 身穿象牙白色露背長裙，搭配古典的長手套。這樣簡約、優雅的婚紗搭配，其實未曾過時。

▲婚紗。（圖／Getty、IG）

這8件令人一眼難忘的新娘禮服，是否帶來了很不一樣的靈感呢？

文／Harper's BAZAAR　圖／IG、GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

新娘禮服不只浪漫，也可以很有個性！推薦30件「白色連身褲」化身最酷新娘

全世界最時髦的服裝編輯——來自烏克蘭的Julie Pelipas

關鍵字：

哈潑, 名人, 明星, 特色, 婚紗, 結婚, 戀愛, 愛情, 特輯
fashion.net

熱門文章

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男偷吃的原因　處女得不到的最好、雙魚享受熱戀的感覺

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

最容易精神出軌星座TOP4　居然連愛家巨蟹都淪陷

12星座男「最好追」排行榜！天秤喜歡被傾聽、水瓶有代溝難度最高 日本票選「最熱銷」吹風機Top 5！第一名負離子+電捲棒200元有找 林志玲若隱若現露美腿　一個單字洩粉紅泡泡新婚情 買來當情侶鞋超適合！新款YEEZY 500白色焦糖底有夠美　 韓妞瘋「粉珊瑚髮色」，不只去黃顯白、褪色反而更美 Dappei／夏天4款「無肩帶內衣」妳一定要擁有！挑選三大重點快筆記 超過一半人不知道！宋慧喬傳授氣墊粉餅竟能「這樣用」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面