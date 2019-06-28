8位名人經典婚紗參考！綺拉奈特莉、茱莉亞羅勃茲的高雅品味

即將步入禮堂的你，已經想好穿搭主題了嗎？在製作新娘禮服穿搭參考的時候，其實不應該拘泥於那些最受歡迎的禮服款式，而是從歷年的經典新娘穿搭中汲取靈感，找出最能代表自己的模樣！

永遠不要當一個「普通」的新娘， 要成為獨一無二的那一個！下面精選了8件讓人一眼難忘的婚紗，或許不是時下最流行的風格，其中典雅的細節、獨特的品味，才能真正為你的婚紗帶來更高端的層次與美感。

《愛是你愛是我》綺拉奈特莉 Keira Knightley



愛情小品《愛是您愛是我 Love Actually》中由綺拉奈特莉飾演的「茱麗葉」，是美國女孩心中最優雅的樣子。這一部2003年的電影，經過16年歲月的考驗，卻依然經典；而茱麗葉的雙層羽毛婚紗，也讓人念念不忘。

裙擺部分的最裡層是一件淡粉色長裙、第二層是一件近乎透明的白紗；第三層是一件蕾絲背心長裙，在裙擺處敞開露出內層的粉色；最外層是長袖的雪紡罩衫，領口的羽毛細節讓人印象深刻。綺拉奈特莉隨意地盤起長拉，卻插上了幾根細小的白色羽毛。浪漫、空靈，像是落入人間的天使。

碧昂卡傑格﻿﻿ Bianca Jagger



滾石樂團主唱 Mick Jagger 的前妻，碧昂卡傑格的婚紗，在當年打破了一切性別的藩籬。她穿上了白色西裝夾克和白色長裙，並將頭紗纏繞在禮帽上，在這場全球關注的世紀婚禮上，碧昂卡傑格又再一次證明，她本人就是70年代的時尚icon，性感、卻依舊優雅。

碧昂卡傑格的婚紗，也是一場「革命」！在那之後幾十年新娘們，不再被要求穿婚紗。而她這一身新娘穿搭，也在時尚界掀起了一陣「性感V領西裝」的熱潮。

茱莉亞羅勃茲 Julia Roberts



影后茱莉亞羅勃茲的經典電影中，有好幾部都和婚禮有關：《落跑新娘》、《新娘不是我》、《鋼木蘭》⋯⋯ 但是在她穿過的所有婚紗中，還是她自己婚禮上的這一件，襯托她美得不可方物。

1995年，這位美國甜心嫁給了鄉村歌手 Lyle Lovett，在美國印第安納州的一個小城。她身穿 Comme des Garcons 白色長裙，將一大片白紗纏繞在頭上，重點是，她步入禮堂時連鞋子都沒穿！這樣的茱莉亞羅勃茲，是不是讓你想起了舒淇「穿著球鞋」嫁給馮德倫時，那種自由和率性？

蘇蘭吉 Solange Knowles



這世上沒有人比碧昂絲的妹妹蘇蘭吉（Solange Knowles），還更會玩單一色系穿搭了！2014年蘇蘭吉的婚禮上他總共換了6套全白穿搭，卻沒有一件是傳統婚紗。尤其是這件 Stéphane Rolland 的連身褲＋披肩，摩登而高雅。

對她而言，婚禮或許不是一個必要的傳統慶典，而是一個表達自己、好好愛自己的機會。將最舒適、最美好的自己，呈現在別人眼前其實更幸福。

珍西摩兒 Jane Seymour



珍西摩兒是80年代的英國女神，1985年的這場婚禮，雖然只是為慈善活動而演了一齣戲，但她的婚紗卻留在了每個英國人的記憶中。

頭上的真花皇冠以清香的百合與雛菊製成，而她的婚紗以純白色打造，如18世紀「時尚繆思」瑪麗安東尼的禮服般經典。禮服更將錦緞提花堆疊在身上，加上蕾絲、荷葉邊、蝴蝶結，與低胸細節、寬大裙撐⋯⋯ 這件婚紗出自英國時尚界著名的Emanuel夫妻之手。Emanuel夫妻也曾在英國皇室婚禮上為黛安娜王妃（Princess Diana）設計出驚艷全球的絕美婚紗。

凱特摩絲 Kate Moss



1996年的 Gianni Versace 伸展台上，傳奇超模凱特摩絲身上鑲滿鑽石的長裙，可能有點不切實際又有點爭議性⋯⋯ 但這身搖滾風＋《大亨小傳》電影中元素的設計，卻經常出現在新娘的穿搭參考中。圈圈耳環、頭上的緞面髮箍、透著銀色線條的頭紗⋯⋯ 凱特摩絲穿出了女孩們心中最復古、最耀眼的模樣。

伊麗莎白泰勒 Elizabeth Taylor



伊麗莎白泰勒是50年代的英國玉女，她這一生嫁給了7個男人，但她與第5任丈夫李察波頓（Richard Burton）的婚禮卻最讓人念念不忘。沒有白色的婚紗，就是這樣一 件暖黃色的紡紗長裙、胸口一個大大的蝴蝶結。代表著純淨的雛菊，纏繞在伊麗莎白泰勒的辮子之間，有種「小蘿莉」卻又性感誘惑的氣息⋯⋯

傳奇超模 Iman﻿



來自索馬利亞的超模 Iman，她的迷人膚色以及修長身型，讓她的婚紗選擇不是普通人能駕馭，卻依舊是經典。在嫁給傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）的婚禮上，Iman 身穿象牙白色露背長裙，搭配古典的長手套。這樣簡約、優雅的婚紗搭配，其實未曾過時。

這8件令人一眼難忘的新娘禮服，是否帶來了很不一樣的靈感呢？

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、GETTY IMAGES

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