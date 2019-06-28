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范冰冰私下傳授牛奶肌灌注法！一次15分鐘「刮」出巴掌臉

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編輯／Ann 圖／翻攝自范冰冰小紅書

大陸女星范冰冰在27日宣佈和李晨分手的消息，4年感情走到盡頭震撼不少人。其實范冰冰近年來歷經重重波折，走過稅務風波銷聲匿跡，不過復出之後賣起自家品牌面膜，仍然賣得嚇嚇叫，人氣絲毫不受影響。而她也依舊坐穩「帶貨女王」、「美容教主」的封號，獲得粉絲力挺。

范冰冰的好膚質早就不是秘密，坦言一天要敷上兩次面膜的她，甚至賣起自家品牌的海葡萄面膜，成為面膜最佳代言人。除了敷面膜，其實范冰冰也在小紅書上公開過獨特的「肌膚灌注療法」，效果就像是給毛孔洗個澡，也能夠達到牛奶肌效果，推薦粉絲們嘗試。

▲范冰冰 。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

▲范冰冰 。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

肌膚灌注療法：

范冰冰使用的刮痧工具是月牙形狀的，非常貼合臉部弧線，還有微電流的功能。首先把美容液塗在臉上，用海鷗型的夾角位置，貼著下頜線的邊緣，從下巴向耳下方滑上大約十遍。再換月牙形狀的一層，從法令紋的位置往耳前滑動十遍，同樣的，額頭也可以用它來刮，最後換兩個小錘子，從嘴角往上反复推，可以有效放鬆到面部肌肉。

▲范冰冰 。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

注意事項：

1. 配合手法或是儀器，順著所有的經絡、淋巴腺刮，才會達到排毒效果。注意千萬不能用勺子，盤子，碗，之類的刮傷皮膚，

2. 必須使用按摩膏或是乳液推刮，減輕摩擦力，這樣才不會拉扯到皮膚。

3. 建議深層去角質的刮痧，不要太頻繁，一周做一次就足夠了。否則可能會讓角質層變薄，出現敏感的狀況。

▲范冰冰 。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

▲范冰冰 。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

范冰冰也公開使用心得，「我通常半張臉會刮上15分鐘，刮完半邊跟另一邊臉對比，就有很明顯的提拉變小的感覺。」她也貼心提醒粉絲，刮完痧之後皮膚可能會有點乾燥，可以在結束時敷上保濕面膜充分補水，第二天清晨皮膚就會釋放出牛奶光澤。

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關鍵字：

范冰冰, 李晨, 分手, 感情, 愛情, 保養, 美白, 面膜, 肌膚, 牛奶, 灌注, 刮痧
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