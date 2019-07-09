笑點只有對方懂、長得越來越像...進入老夫老妻狀態才有的6個特徵

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相信每對情侶在剛在一起的階段時，都會盡力表現出自己最美好的一面，不過時間一長，一開始的矜持早就不知道被遺忘在哪了！但比起一開始的熱戀，這樣平淡卻穩定的安全感，更讓人感到幸福呢～6個進入老夫老妻狀態的情侶會有的特徵，你們中幾個呢？

＃笑點只有對方懂

每次只要在手機裡滑到逗趣的內容時，都會想趕快與對方分享，久而久之，對方也默默被影響，不僅也會跟你分享所有好玩的事物，就連笑點也會跟你越來越像，有時候還會因為一件事兩人都笑到不能自已，即使在外人眼裡的你們很奇怪，但你們卻為此感到幸福。

＃在對方面前放屁、打嗝非常正常

還記得剛在一起時，最害怕的就是在對方面前想放屁、打嗝，有時候還會特地跑去廁所或用力憋著，就是不希望自己在對方心裡的印像被破壞，但交往久了，連妝都懶的畫了，更別說要跑去廁所偷偷放了～但這樣自然放鬆的你，雖然噁心，但在對方眼裡卻特別可愛。

＃長相、說話方式、吃飯習慣越來越像

有研究指出，當兩個人相處久了，不只是長相，就連說話、習慣、行為等都會越來越像，有時候人也會在不自覺的情況下，模仿對方的行為或講話方式。還有像吃東西的習慣也是，因為長時間黏在一起，所以口味、喜好等也越來越一樣，慢慢的，連外人都覺得你們有夫妻臉～

＃已經開始計畫未來

對於未來已經慢慢有一致的目標與規畫，就連未來的理財方式都已經有共識，不管是「目標要存到多少錢」、「什麼時候要開始安排結婚」等，遠到連未來要生幾個小孩你們都討論過，兩人也都對此感到期待。

＃了解你所有喜好

幫對方買飯時，已經不用像以前需要特地打電話詢問「要吃什麼？」、「要不要加辣？」，因為對方的所有喜好妳都已經刻在腦海裡，甚至已經熟悉到對方身上有幾根毛都知道，只要對方眼神一有不對時，就可以馬上心電感應，猜到對方的想法。

＃假日就算什麼都不做也沒關係

還記得剛在一起時，對於每個假日都會精心規畫，還會特地早起出門吃個早餐，享受兩人的早晨。現在，即使前一天說了一堆行程，但是到了當天，什麼吃早餐、出遊，都已經比不過跟對方一起賴床來得重要，最後還是變成一起在家看電視，偶爾勤快點煮個小東西吃，過上廢廢的一天。

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