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一半都中招！最常見的4個卸妝地雷「過度清潔更致痘」

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@ponysmakeup、unsplash

肌膚出現痘痘粉刺，是不少年輕女生的共同毛病。不過奇怪的是，都進行了卸妝、洗臉等手續，為何還是冒不停呢？很有可能是誤踩以下4大地雷，一起來看看。

1. 眼唇、臉部肌膚分開卸

相信很多女孩在卸妝時，都習慣一罐用到底。其實現在的防水睫毛膏、不沾杯口紅都標榜持久不掉色，所以需要使用溶解度高的油性卸妝產品，才能乾淨卸除。當然這時候你會有疑問，「為何不整張臉都使用卸妝油就好了？」

那是因為許多人在使用卸妝油的時候，沒有做到完整乳化，這樣反而會生出更多痘痘粉刺。所以如果你不能確保乳化到位，那還是選用卸妝水等比較不油膩的產品，更能維持肌膚的穩定性。

▲卸妝。（圖／翻攝自IG、unsplash）

2. 卸妝油至少要乳化3-4次

接著上一題，如果是使用卸妝油的民眾，要做到至少乳化3-4次的步驟，才會發揮到卸妝油的正常功效，否則只是讓肌膚提高滋生痘痘粉刺的機率。其實有問題的不是卸妝油本身，而是你的使用方法。正常的步驟應該要將卸妝油均勻按摩在臉上後，沾水再持續按摩，至少重複三到四次「打圓按摩」才是正確的乳化。

▲卸妝。（圖／翻攝自IG、unsplash）

3. 卸不到的地方用棉花棒

千萬別忽視臉上的每一個區域，哪怕是吃完飯已經掉的差不多的口紅，其實在唇紋深處，也有沒卸除的成分殘留，因此卸不掉的地方，建議使用棉花棒，沾取少量卸妝產品，輕輕按摩卸除。

▲卸妝。（圖／翻攝自IG、unsplash）

4. 過度清潔更致痘

大家應該都知道，過度的清潔會讓肌膚表面的那層油脂消失，這其實不是好事。因為人體本身就會自己分泌油脂，一旦清除就會促使肌膚分泌更多油脂來維持油水平衡，這或許就是痘痘長不停的原因。

▲卸妝。（圖／翻攝自IG、unsplash）

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關鍵字：

洗臉, 卸妝, 乳化, 卸妝油, 痘痘, 粉刺
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