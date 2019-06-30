用過就離不開！美國隊長都愛用的RéVive發光神霜新推限量加大版　

▲許多好萊塢名人都是再生活膚霜的愛用者。（圖／IG@mirandakerr、@teamcevans）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

只要提到RéVive，應該是所有人都會立刻想到有「微整霜」之稱的光采再生活膚霜，其美肌效果讓許多人都說「用過就回不去了！」就連美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）、超模米蘭達可（Miranda Kerr）都是愛用者。而今年RéVive為歡慶22周年，特別推出限量加大版的光采再生活膚霜，容量增加一半，但價格卻只多了一點，算下來猶如打了86折一樣划算！

▲RéVive 光采再生活膚霜-限量加大版，75ml，NT$8,000。



自1997年推出以來，光采再生活膚霜就一直秉持著創辦人布朗醫生(Dr. Gregory Bays Brown)的理念，致力於打造超越醫美的保養產品，更率先使用諾貝爾專利「RES肌因活能科技」做為產品核心成份，能提升皮膚更新、改善彈潤緊實度，同時溫和地促進角質代謝，重新打造健康肌底，更能撫平肌膚粗糙、細紋，消除粉刺、痘痘等瑕疵，就像是打了淨膚雷射般的煥膚效果，讓肌膚重現平滑彈潤又緊緻有光澤的透亮感。

▲RéVive明星經典加大限量組，NT$8,000。（原價NT$10,835）



因其速效保養的效果，光采再生活膚霜也被稱為「用擦的雷射」，許多用過的人都大讚「一夜就有感」「有用有發光，沒用心慌慌」，上市至今更是締造了平均每2分鐘就賣出一瓶的驚人銷售量。而這次除了推出限量加大版的光采再生活膚霜，同時野推出許多優惠限定組，更有買活膚霜加大版就送包含ATP能量晶露、白晶煥膚面膜等明星商品的買一送五限量組合。



▲Jurlique玫瑰護手霜2019奢華限定版，100ml，NT$1,500。



除了RéVive的明星活膚霜推出加大限量版，以持久滋潤效果及植萃療癒香氣廣受好評，而被譽為「一生中必須擁有的護手霜」的茱莉蔻護手霜也推出年度限定版。

延續多年來經典傳統，以南澳NASAA認證有機農場當年度栽植的手摘奧帕西玫瑰精粹，注入一年一度限量珍藏包裝，奢華典雅的微醺勃根地紅烙上細緻燙金LOGO，包裹著奶油般柔滑乳霜質地的2019奢華限定版玫瑰護手霜，不黏膩的適度潤澤，立即舒緩保濕、撫平細紋，讓手部肌膚重現如高級絲綢般的柔滑膚觸。

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