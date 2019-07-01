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藤原浩最昂貴的單品來了！聯名Yanmar推「閃電豪華遊艇」　2020年登場

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編輯／Duke

相信大家對於潮流圈的各種聯名，早就已經見怪不怪，畢竟，各品牌互相拉抬聲勢也是行銷手法之一，不過，潮流品牌與豪華遊艇的跨界合作，各位應該無法想像吧？日前，日本潮流大師藤原浩便與遊艇公司Yanmar聯手，打造一艘注入「閃電」標誌的X47 Cruiser遊艇。

▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲注入「閃電」標誌的遊艇。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

這艘由Yanmar打造的X47 Cruiser遊艇，再搭配藤原浩的設計以後，整體使用黑色為主調，並且注入經典的Fragment Design「閃電」標誌，使外觀有了更多小細節，至於內部設計的部份，根據《HYPEBEAST》的報導指出，藤原浩對此表示：「我希望能多設計內部的裝飾，即使不會很容易，但我想利用復古毛毯等元素，打造成起居室的感覺。」

▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲整體以黑色為主調。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

不過，目前雙方沒有透露太多消息，所以確切的內部設計以及販售消息都還無法得知，但這艘遊艇預計會於2020年登場，並且價值超過百萬美金，各位喜愛藤原浩設計的朋友，可能要再等等囉！

其實藤原浩跨足的領域之多，除了先前替「模範生點心麵」設計包裝以外，還與精品寶格麗（BVLGARI）、《POKÉMON》等品牌合作，如今這個跨界聯名的出現，也可說是藤原浩所參與的「最昂貴」設計。

▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲模範生點心麵的新包裝。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩與寶格麗聯名。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）

▲藤原浩的設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、BVLGARI JAPAN、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲Fragment Design X《POKÉMON》推出的「THUNDERBOLT PROJECT」玩偶。（圖／翻攝自THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

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關鍵字：

藤原浩, 日本, 潮流, 閃電, 遊艇, Yanmar, 寶格麗, POKÉMON, 模範生點心麵
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