炎夏CP值破表！盤點「保濕噴霧」的4個神級用法

▲保濕噴霧用途多，價格可親很建議購入。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

悶熱炎夏，頂著太陽走在外面都是煎熬，回到辦公室又有著強烈的溫差，這時候你需要擁有一瓶保濕噴霧，不僅能幫助疲弱肌膚注入活力，更能快速降溫，噴一噴就能迅速補水，可說是隨身攜帶的保養好物。

鎮靜舒緩

豔陽下曝曬超過10分鐘，膚溫便會開始泛紅發熱，只靠出門時塗抹的防曬乳是不夠的，這時候這時噴上保濕噴霧，讓肌膚降溫舒緩，記得噴灑時要用紙巾將臉部多餘壓乾，若任由自然風乾，可會帶走臉上原來水分。

噴霧面膜

多用途的保濕噴霧，不僅能拿噴灑，更能用來化妝水濕敷。濕敷時間約10~15分鐘最佳，之後再進行日常的護膚步驟，著重保濕產品運用。當肌膚敏若或是曬後時，濕敷局部效果會來得更好。

二次清潔

也可以將噴霧當成化妝水來使用，有時候洗卸後擔心清潔不徹底，這時可以用噴霧當作二次清潔。先將臉部噴濕，接著用化妝棉擦拭檢視，若還能擦出殘妝，這時候就得要再清潔一次。

補妝急救

除了以上的功能外，噴霧更能幫助上妝，許多美妝部落客都習慣利用噴霧將美妝蛋打濕，微微濕度沾取粉底液，在肌膚上抹開更好上妝。補妝時也能用噴霧灑整臉，接著用免只輕按，帶走臉上油光和髒汙再進行補妝步驟，妝感會更自然。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App