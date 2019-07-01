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即將補貨的Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

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編輯／Duke

2017年有一雙鞋的橫空出世，為Yeezy系列帶來了新氣象，該鞋款正是元祖配色的Yeezy Boost 700「Wave Runner」，而且當時發售的數量相當稀少，所以有許多人沒能順利入手，不過，等到2018年9月的全球正式販售後，貨量問題便順利解決了，然而，近期又有消息指出，這雙鞋將會再度補貨，並且還包括兒童與嬰兒尺碼。

▲Yeezy Boost 700「Wave Runner」補貨。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、adidas originals store Taipei FB、Adidas、攝影中心）

▲將迎來全家福尺碼的發售。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

根據IG爆料大神@yeezymafia的消息，元祖配色的Yeezy Boost 700「Wave Runner」將會再次上市，並且還包含先前未發售的兒童與嬰兒尺碼，而鞋款的外型大同小異，同樣是採用灰色為主調，再搭配黑色、藍色、橘色創造撞色的設計，其鞋底則是使用Boost中底。

▲Yeezy Boost 700「Wave Runner」補貨。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、adidas originals store Taipei FB、Adidas、攝影中心）

▲採用撞色的設計。（圖／翻攝自Adidas）

即將回歸市面的Yeezy Boost 700「Wave Runner」，將會帶來成人、兒童、嬰兒的全家福尺碼，不過，目前沒有確認的發售日期，但Adidas表示將會於最近公佈，所以各位潮人朋友們，千萬別錯過這次補貨的機會了！

然而，Adidas於去年年底就藉著Yeezy Boost 700「Wave Runner」的熱潮，順勢推出了Yeezy Boost 700 V2「Static」、「Geode」、「Vanta」以及「Tephra」等二代配色，其中，以黑魂色調呈現的「Vanta」配色，就成為近期的話題之一，因為今年的金曲獎典禮上，入圍「最佳單曲製作人獎」的音樂製作人陳星翰，便以父子裝造型與兒子一同走紅毯，而被譽為「最潮兒童」的優助，就是以嘻哈雷鬼頭搭配Yeezy Boost 700 V2「Vanta」的造型，進而萌翻全場。

▲Yeezy Boost 700「Wave Runner」補貨。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、adidas originals store Taipei FB、Adidas、攝影中心）

▲黑魂色調的Yeezy Boost 700 V2。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB）

▲Yeezy Boost 700「Wave Runner」補貨。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、adidas originals store Taipei FB、Adidas、攝影中心）

▲陳星翰帶著兒子優助走金曲紅毯。（圖／攝影中心）

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關鍵字：

YeezyBoost, 元祖配色, Adidas, 黑魂, 陳星翰, 金曲獎, 優助
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