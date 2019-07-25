史上「最難約」星座Top 4 ！天蠍人群恐懼症、第一名是個傳說

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

「下次再約！」是不少人見面的口頭禪，可是真正能約出來的人畢竟是少數。有些人只在傳說中聽聞過，聚會總是不見人影，以為他們很忙，其實總是在家裡。以下就公開超難約星座Top 4，約他們之前請三思，見面比登天還難！

Top 4 天蠍座

天蠍座絕對有「人群恐懼症」，一向不喜歡吵雜的場合，只要有外人，就好像變了一個人似的，隱藏起本來的面貌，所以能夠選擇在家裡，絕不會出門聚會。同時天蠍的自我保護意識很強，會對約他的人進行再三確認，「是真的想約，還是表面功夫而已」，所以想親近天蠍，也不是簡單的事情，需要慢慢熟悉，才約的出來。

Top 3 摩羯座

摩羯座本身就是事業心很強的星座，會把時間留給自己或是真正重要的朋友。所以那些沒有意義的吃飯、唱歌，對他們來說反而是負擔。除非是對自己有幫助的活動，不然在摩羯眼中一律視作沒看到，所以想約摩羯，最好有個吸引人的理由，否則被放鳥的機率很大。

Top 2 巨蟹座

想約巨蟹座出門絕對是比登天還難，他們天生就喜歡在家，就算是躺著發呆也樂意。並且下班或是下課時，第一件事就是趕著閃人，好像很急著要去哪裡一樣。不過當你問他有什麼事情要忙的時候，他只會回答你，「我要急著回家（躺著）」，令人滿頭黑人問號。只能說巨蟹多數是宅男宅女，想約他們還是放棄比較快。

Top 1 水瓶座

水瓶座榮登難約排行榜第一名絕對不意外，他們常常有超乎常人的思維。看似和大家都很要好，不過只是個傳說，因為從來沒看過他們出席朋友聚會。然而水瓶座總是會找出眾多理由來拒絕你的邀約，堪稱最邊緣孤僻星座。所以沒有十足把握不要想約水瓶出門，因為他們往往會給你一個意味深長的回應，讓你自己慢慢體會。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App