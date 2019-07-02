容易嘴硬心軟的星座Top 3！處女罵完再心疼、雙魚遇到眼淚就投降

▲有些星座就是口是心非，明明心裡沒那個意思卻嘴上不饒人。

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels

與人爭吵時，不論是誰都難免會有情緒化字眼的出現，有些人是直腸子性子，氣過說完也就沒事了，但也有些人是嘴硬心軟，或許內心已經開始心軟或消氣了，可嘴上依舊說的冷酷、罵得狠毒。以下這三個星座就是標準的刀子嘴豆腐心，爭吵時可別把他們「表面」的狠話往心裡去。

▲處女座是刀子嘴豆腐心代表，常說完狠話後自己又後悔。



Top 3：處女座

處女座就是典型的刀子嘴豆腐心，嘴硬心軟的個性很容易就會造成心口不一的局面，尤其是當他們生氣時，為了顯出自己的氣勢和強勢，常會脫口說出一些未經思考的狠心話。就算是另一半，一旦發生爭執時，他們也什麼話都說得出口，從爭吵的原因到對方的缺點全都數落一遍，得理不饒人，罵得不留餘地，但等他們消氣冷靜後，又會開始心疼對方。

▲雙子嘴上的冷漠都是裝出來的。



Top 2：雙子座

天生社交家的雙子座，場面話可說是隨手捻來就有，但他們同時又有神經質的另一面藝術家性格，導致雙子有著讓人難以捉摸的特質，常常讓人分辨不出他們說的哪些是真話，又有哪些是違心之論。對雙子來說，口是心非能幫他們隱藏不想表露的真心，但同時又容易造成別人誤會，像是如果跟另一半吵架時，明明很在意另一半的感受，但還是會嘴硬，裝出一副冷漠的樣子。

▲雙魚最抵擋不住主動示弱和眼淚。



Top 1：雙魚座

個性柔軟，感情又豐富的雙魚座，就算與人爭吵、不愉快，表面裝得再怎麼冷硬，其實內心依舊溫柔和善，就連他們硬撐著冷臉撂狠話的時候，也會「口嫌體正直」忍不住做出關心和在意你的誠實行為。容易心軟的雙魚對於主動示弱的人無法狠下心，尤其是雙魚男對另一半的撒嬌和眼淚更是沒有抵抗力，就算前一刻才強硬拒絕或狠酸對方，只要面對眼淚攻勢，他們最後還是會心軟妥協的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App