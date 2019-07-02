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最潮兒童「優助」的日常穿搭！與爸爸陳星翰父子裝，靠辣媽STARS XU打造

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編輯／Ping　圖／IG@starrch3n、starsxu

說到台灣最潮兒童，就不能不提在這次第30屆金曲獎上，與爸爸陳星翰（Starr Chen）一同出席紅毯的「優助」，腳上踩著Yeezy 700、胸前背著出自ALYX Studio的包，一出場就萌翻所有人。趕快一起來看這位兒童界「潮流指標」優助的日常穿搭吧！

＃潮鞋不能少

優助不僅是兒童界的「潮流指標」，與爸爸陳星翰的合照絕對也是親子典範之一，除了都有毛帽搭配外，兩人腳上同樣都踩著Air Jordan 1。不僅如此，在媽媽Stars Xu的IG中，也時常能看到她分享優助的穿搭，不管是VANS基本款還是FILA都是優助時常搭配的鞋款。

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

＃來自媽媽獨到的潮流眼光

身為知名選貨店 NoLimitsFun 主理人的Stars Xu，對於挑選服飾與配件的眼光非常獨到，就像優助身穿的棋盤格套裝以及旗袍套裝，便是來自日本兒童時裝品牌「テグ テグ（TEG TEG）」。

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

或許是因為媽媽獨特的個人風格，對優助的穿搭也不屈於普通的童裝，讓優助的穿搭更能展現個人特色與氣質。雖然優助精緻清秀的五官，常常讓不少人誤以為是女孩，但其實優助可是正港的男子漢！再怎麼多變的風格在他身上都能輕鬆駕馭。

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

▲優助穿搭。（圖／翻攝自IG@starrch3n、nolimitsfun、starsxu）

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關鍵字：

穿搭, 搭配, 風格, 潮流, 優助, 流行, 陳星翰, Starr Chen, Stars Xu
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