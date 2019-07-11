在一起前注意4點以免遇上「甘蔗男」　初期甜，吃到最後剩渣

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash，以下同

「甘蔗男」顧名思義，指的就是一開始對你非常好、給你的愛護無微不至，初期總是讓人嚐到幸福的甜頭，但是久而久之卻變了調，就像甘蔗一樣，吃到最後就剩渣，只能丟掉。要怎麼防止遇上這樣的「甘蔗男」，其實在曖昧、約會階段時就能看出一些端倪：

＃重視物質，喜歡高調、炫耀自己

通常「在一起前後差很多」的種類男生，都會有這樣的特質，在外表上比較重視物質，喜歡虛榮感、吸引別人注意，不只是因為對你有意思才特別想吸引你注意，而是喜歡高調的那種，聊天中時不時就會炫耀自己，想讓人覺得自己很厲害，而你可能只是讓他可以「看起來很厲害」的一個手段。

＃自我中心

雖然甘蔗男最著名的就是剛開始的貼心，貌似什麼事都為你著想、想要為你做、為你分擔，不過在某些比較重大的決定時刻，或是遇到困難時，他會毫不猶豫地選擇對自己有利的。

＃半途而廢的偽貼心

在他的甜蜜呵護中女孩們也要默默觀察，他的貼心是否設想周到？還是只是做做表面？比如喜歡買禮物給你，卻通常不是你說過喜歡的；或是常在約會後安排其他活動，讓你自己回家，那麼既然在一起之後，是不是連表面也不用做了？

＃過往戀情時間、分手原因

女孩在進入一段新戀情前，適度的「打聽」一下對方也是必要的，在你們的相處中對方不一定會和你全部攤牌，但是他過去的經驗也算是一個重要的參考，如果他習慣虎頭蛇尾的戀愛、戀情平均時間不長，分手方式又通常是直接消失、沒有特別原因的話，那可能就要多審慎思考看看了。

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