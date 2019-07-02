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專櫃品牌的空瓶別急著丟！回收響應環保還能集點換正貨

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編輯／JJ　圖／翻攝自Kiehl's官網、Innisfree官網、M.A.C官網IG

手邊用完的保養品、化妝品記得先不要丟，其實許多品牌都十分重視環保，並推出響應活動，所以如果拿到櫃上做回收，說不定還能集點換好禮喔！熱辣辣的七月受不了吹了冷氣，那就得做更多的環保來補償！以下一起來看看有哪些品牌可以空瓶回收：

＃Kiehl's

契爾氏一直以來都會推出環保意識的特定包裝商品，並做活動希望大家支持，但如果活動期間無法響應也沒關係，他們家的空瓶回收是常態的服務～如果你的契爾氏產品包裝底下有標示＃1、＃2或＃5，就可以洗乾淨拿到櫃上回收集點印花，印花則可以兌換不同的獎品喔～

▲空瓶回收。（圖／翻攝自官網）

▲空瓶回收。（圖／翻攝自官網）

＃Innisfree

南韓美妝品牌Innisfree的環保理念非常鮮明，過去十年都有不斷在推動綠色運動，為世界種了非常多植物，當然做空瓶回收也是基本的，每回收一個空瓶，就可以得到價值25元的會員點數，每個月最多可回收3個空瓶。

▲空瓶回收。（圖／翻攝自官網）

＃M.A.C

相信M.A.C的子彈唇膏每個女孩都擁有個幾隻吧？雖然說要把唇膏用完有點困難，不過如果你收集了六件使用完畢的產品容器，M.A.C也會很大方的直接送你一隻唇膏！每次最多可兌換4支唇膏，但是有些限量版唇膏、VIVA GLAM唇膏、零色差唇膏、柔礦迷光唇膏、親吻潤唇膏、絲緞魔唇筆、星光魔唇、晶亮魔唇和特別包裝版唇膏是不包含的，不確定的話也可以先詢問喔。

▲空瓶回收。（圖／翻攝自官網）

＃The Body Shop

其實The Body Shop的產品好用的也很多～不論是身體、臉部洗卸、保養，愛用者大有人在，只要空瓶瓶底有環保標章1～7的數字，就可以拿去店面回收，1個空瓶折抵5元，每筆訂單最多折10個空瓶，而且也會配合世界地球日，做加碼活動，折更多喔！

另外，還有許多品牌像是belif、品木宣言、Darphin、Melvita等等，都有做這類的回收服務，就算不是同一家的商品，也有機會能一起回收，下次用完的產品別急著丟掉，收集起來一起拿去櫃上詢問吧～

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關鍵字：

美妝, 保養品, 空瓶回收, 環保
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