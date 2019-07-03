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肯爺女兒率先上腳！一體成型的Yeezy涼鞋　夏天穿超適合

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編輯／Duke

Yeezy系列才剛結束瘋狂發售的6月，緊接著再度有新鞋款的碟照傳出，其中，這雙鞋竟然不是由肯爺（Kanye West）或是他老婆金卡達夏（Kim Kardashian）曝光，而是肯爺的女兒North West率先著用。

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲新曝光的Yeezy鞋款，由女兒North West率先著用。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

根據IG爆料大神@yeezymafia的消息，這雙全新曝光的Yeezy鞋款，整體看上去為一體成型的設計，並且透氣孔做得相當多，似乎可以當成涼鞋穿，同時，該鞋款的外型也與Yeezy Boost 700的紋路相似，看來應該是有參考相關的造型。

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲白色為主調，鞋子為一體成型。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

不過，目前僅有一張照片的流出，所以還不確定是否只有童鞋尺寸，但如果這雙Yeezy鞋款真的發售的話，應該會非常適合夏季著用，畢竟，台灣的天氣又熱又濕，穿一雙透氣性佳的鞋款出門，絕對是再好不過了。

看來今年下半年將會迎來童鞋大戰，因為Nike方面也有消息傳出，超夯的Off-White X Air Jordan 1即將在10月帶來3款童鞋，並且是最熱門的「Chicago」、「北卡藍」、「Triple White」配色，不過，目前還沒有尺寸以及價錢方面的資訊，各位朋友近期可能要多注意相關消息了。

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲超夯的Off-White X Air Jordan 1童鞋，將於10月回歸。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲Yeezy新款。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@yeezymafia、@kimkardashian）

▲小朋友穿起來超可愛。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

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關鍵字：

Yeezy, 肯爺, 金卡達夏, Boost, 童鞋, Nike, Off-White, AirJordan1
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