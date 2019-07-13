抬頭就能看到海底世界、超長水上滑梯屋　3間馬爾地夫度假村列入人生清單

說到海島度假，相信很多人的夢幻名單中一定少不了馬爾地夫，今天要介紹三間馬爾地夫頂級度假村，除了可以在海底餐廳感受到魚兒在一旁優游的夢幻滋味、醒在湛藍的海洋世界、還能在海底做SPA，看完馬上把這幾家列入人生清單。







萊德酒店倫格里島（Conrad Maldives Rangali Island）

4.6億打造全世界第一間全玻璃海底餐廳、海底別墅

馬爾地夫康萊德酒店倫格里島是希爾頓酒店集團旗下高端奢華酒店品牌，曾經榮獲亞洲「最佳水療酒店與度假酒店」第一名。

這邊最特別的，莫過於從2018年正式啟用且開放預訂的「THE MURAKA海底別墅」，位處水面下5公尺處的海底樓層，設有美麗弧線的透明觀海窗，讓人躺在床上即可觀賞到全景視角的印度洋海底世界，一睜開眼睛就被絢麗生動的海洋色彩和豐富多樣海洋生物所圍繞，至於海平面上的樓層，則同樣設有臥室、浴室和健身房、廚房與酒吧等空間，而在別墅兩側也分別有正對日落與日出的休閒露天平台與無邊際泳池，讓人可以用最佳角度欣賞耀眼破曉與綺麗晚霞，共可容納9位客人入住。







此外這裡也擁有世界上第一家全玻璃水下餐廳Ithaa，它就位於度假村島嶼的海面下5米處，整個餐廳從地板以上全是玻璃構成的，在這裡用餐可以享受180°視野的海底景觀。







如果想要安靜的用餐，飯店也可以安排到附近的一個無人島，在那裡你可以漫步在白色沙灘上，也可以去浮潛觀看美麗的熱帶魚和珊瑚礁，浪漫指數破表。







此外來這裡玩，千萬不要錯過迷你潛水艇的活動，在專業駕駛員的帶領下，坐入這種潛水艇內，就可以潛到水下，從360度任何一個角度觀賞近距離探索度假村四周的珊瑚礁美景和各種海洋生物的天然棲息地。



請問：怎麼到度假村

酒店位在南亞裡環礁（South Ari Atoll）上，距離馬列國際機場90公里，搭乘水上飛機（Seaplane）須時30分鐘。若你是搭乘夜班飛機抵達馬爾地夫，則必須安排在馬列機場飯店過夜，或是選擇搭船至馬列首都安排旅館過夜，隔天，由酒店代表帶領前往水上飛機碼頭專屬貴賓室候機。

馬爾地夫康萊德酒店倫格里島

地址： Rangali Island Rangali, 20077馬爾地夫

電話： +960 668-0629



芙花芬度假村（Huvafen Fushi Maldives）

全世界第一家海底SPA、海底酒窖，就連林志穎的婚紗照都在這取景

曾經在2007年被Cond’e Nast Traveller旅遊雜誌評比為當年度最佳值得住宿的渡假村之一的馬爾地夫芙花芬度假村，可以說是夢幻等級的住宿體，Huvafen 在馬爾地夫語代表「夢」的意思，這也讓這個島有夢幻島嶼的美名，美麗的景致也吸引不少名人到訪，像是林志穎就特別選在這邊拍攝他的婚紗照。







而芙花芬度假村最大的賣點就是擁有全球第一座水底SPA ，位在海底40米處，通過透明的玻璃牆，看到海水各種顔色和清澈，邊做SPA還可以欣賞各種色彩斑斕的海底生物。

在這邊，你可以體驗到瑜珈、瘦身和個人療程，六間海洋景觀的芳療室（四間單人、二間雙人）及兩間水底SPA芳療室外，加上冰屋、三溫暖、蒸氣室、淋浴間、眺望印度洋景緻的休閒放鬆區域、SPA用品專賣店、趾甲修護保養套房、奢華的男士女士更衣室及接待大廳等等，保證整個療程下來，身心靈都能夠煥然一新。







此外度假村裡還設有Lonu Veyo鹹水漂浮池，如果喜愛體驗飛行，飯店也能特別安排私人水上飛機，讓機上旅客一覽上帝灑落的珍珠般環礁。 此外度假村中的VINUM水下酒吧不僅是馬爾地夫第一家水中酒吧，地下酒窖庫藏來自世界各地的各種名酒，來此可以一邊欣賞海水中的生物一邊品嚐佳釀，簡直身在天堂。







而客房的部分，最大的特色是每戶皆擁有私人泳池。44 間海景或海上豪華別墅，結合大自然與極簡精緻時尚的海洋設計風格，低調奢華的品味，強調與自然和諧共存。







請問：怎麼到度假村

位於馬列北環礁的Huvafen Fushi Spa Resort，距離馬列機場約24公里，搭乘快艇約30分鐘可抵達。

馬爾地夫芙花芬度假村

地址： North Malé Atoll 08390馬爾地夫

電話： +960 664-4222



索尼娃賈尼酒店（Soneva Jani）

躺在床上看星星，超長水上滑梯屋等你體驗

身為索尼娃旗下最新的奢華度假村，索尼娃賈尼位於風景迷人的Medhufaru 島上，為馬爾地夫諾魯環礁（Noonu Atoll）的四座群島所環繞。四周被5.6 平方公里的環礁湖環繞。







度假村內的25幢別墅皆附有私人泳池，最讓人驚豔的就是大部分的水上別墅都可以直接從2樓臥室滑入印度洋的滑梯，此外主臥室的伸縮屋頂，還可以讓客人只需一鍵開啟屋頂的窗口，直接躺在床上看馬爾地夫的浪漫星空，簡直浪漫指數破表，擔心下雨嗎？這裡的智能雨水探測器會在下雨前自動關閉屋頂。







除了13間帶滑梯的水上別墅，在餐廳集中的建築裡還有全島最大的水上滑水道 在設施的部分，除了水療中心、兒童樂園與圖書館，這裡還有馬爾地夫第一個水上無聲電影院，每週兩次播放適合兒童和成人的電影，來這邊度假可以在星空下舒適地仰臥在躺椅上，吃著熱呼呼的爆米花，還可以額外付費可享受私密放映和用餐服務。







亮點還有馬爾地夫首座水上觀星台，通過甲板上的專業天文望遠鏡，可以清楚觀賞到繁星閃爍的天空，除了可以聽天文學家簡單介紹星空，如果想要夜晚變得更加難忘，則可以在觀星台旁的星空餐廳用餐區域舉辦私人晚宴，與星星為伴。



請問：怎麼到度假村

從馬列國際機場搭乘30 分鐘的水上飛機直達度假村，或是選擇從索尼娃芙西度假村（Soneva Fushi）乘坐60 分鐘的快艇抵達。

馬爾地夫索尼娃賈尼酒店

地址： Medhufaru Island Noonu Atoll, 馬爾地夫

電話： +960 656-6666

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW |

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