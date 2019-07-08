一週5天上班日都幫你搭好了！藍色系不出錯，輕鬆穿出都會男子貌

相較於日本，台灣公司普遍對上班的穿著不是那麼地嚴苛，除非是在特定產業或企業上班，穿正裝的次數實在不多。但上班時僅是穿著 T-shirt、牛仔褲又顯得過於休閒了些，如何搭出隨性但不隨便的上班穿搭想必是許多男性的日常困擾吧！

其實上班每天出門前花點心思，用最簡單的單品去做搭配，不僅可以讓人留下加分好印象外，也是傳遞出個人風格魅力的方式之一。藉由本回提出的一週穿搭計畫，只要掌握好文中的重點要素，就能讓你不費力的完成每日搭配。

忙碌的週一上班穿搭

有點忙碌的週一，或許正適合以休閒揉合正式的打扮。選擇 T-shirt 搭配起有著修飾身型效果的打褶西褲，並且務必將衣襬紮進褲頭內，展現出不邋遢的簡潔感。鞋款選擇編織的懶人鞋，正適合這個有些懶洋洋的週一。最後可多利用配件單品，像是項鍊、手錶、皮帶等做細部的點綴，替整體造型感再次加分，即便是突然參與臨時會議也不隨便且有型。

商務會議的週二上班穿搭

偶爾需要外出拜訪客戶或是出席重要會議時，還是需要仰賴「西服正裝」來營造出一些沈穩的魅力。相較於在西裝外套裡頭搭配襯衫，適合夏日、不悶熱的 POLO 衫或許會是不錯的替代方案。同樣有領的設計，讓整體不顯失禮外，即便是隨性地脫下，只剩 POLO 衫跟西褲的搭配也毫無違和，展現滿滿的大人魅力。

稍微放鬆的小週末上班穿搭

上班日來到一半，週三的下班當然要跟朋友小酌一杯。因此週三的穿搭重點可以放在「輕鬆、休閒」上。既然想要穿得舒適，近年來持續流行的寬鬆穿搭肯定最為合適。上下身分別選用寬鬆的五分袖 Tee 及寬褲，為了避免整體有些邋遢、隨便，可以再選用休閒款式的背心罩於 T-shirt 外，展現出剛剛好的層次感。

加緊腳步的週四上班穿搭

週四正是多數上班族想抓緊時間、把該週大事完成的一天吧！休閒款式的西服正適合這樣忙碌的週四穿著，外套裡頭只要搭配簡約的 T-shirt，再搭配好走的休閒鞋，舒適的都會感樣貌便即刻完成。

迎接小週末夜晚的週五上班穿搭

既然是愉悅的週五到來，在穿搭上自然以輕便、不受拘束為主。上身可以採「T-shirt x 襯衫」之形式，將襯衫當作外套穿著，展現出層次及隨性感；而夏日必備的短褲多半給人過於休閒的印象但只要搭配起一雙百搭的帆船皮鞋便能營造出魅力感的都會穿搭，短褲也能無礙地運用於職場穿搭上。

Photo：WEAR

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