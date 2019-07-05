南韓《玩具總動員》小風扇隨手拿　讓胡迪與巴斯幫你降溫

▲炎熱的夏天，就用「胡迪」與「巴斯」小電扇來降溫～（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

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炎熱的夏天到了！才離開冷氣房不到幾秒，就開始汗如雨下，讓人一秒都不想出門。不過近期南韓 Gmarket 再度推出消暑神器－小電扇，不僅要用涼風趕走討人厭的熱氣，還要派出近期最受歡迎的《玩具總動員》來融化各位的心～

在 Instagram 查看這則貼文 G마켓 공식 인스타그램（@gmarketstory）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 下午 11:29 張貼

此次 Gmarket 不僅要搶攻夏季商機，還要跟上近期超人氣的《玩具總動員》熱潮，推出警長「胡迪」款以及太空騎警「巴斯光年」款的小風扇，在這光走在路上汗腺就會大噴發的天氣裡，只要有了這 2 款可愛又實用的神器，絕對可以大大的降溫！

▲《玩具總動員》胡迪／巴斯小風扇 售價為7,400韓元（約為NT$198） 。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

這 2 款風扇上都有兩段式風速的設計，讓大家可以依照環境調整，走到哪吹到哪。而外型上，不管是配色還是造型，都與卡通裡的「胡迪」、「巴斯」一模一樣，而且在風扇的正中心，還有超Q的小臉臉在盯著你們喔～相信《玩具總動員》迷們看到這2款小風扇絕對會失心瘋。

▲各位喜歡「胡迪」款，還是「巴斯」款呢？（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

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