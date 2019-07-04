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好大膽！設計師把大牌Logo剪了重組變潮鞋　網：有出一定買！

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin

有些人或許曾在網路上看過她的作品，Nicole McLaughlin是一位鞋履設計師，本身是Reebok的平面設計，但是她在3D的立體上也很有一套。Nicole McLaughlin將自己喜歡的品牌產品，直接打掉重來再組成新的單品，打造出「仿冒」的新高度，利用各品牌的LOGO、最經典元素，灌入強烈的個人風格，下面我們就來看看她的作品：

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

Nicole McLaughlin的身材精瘦，本身就是個衣架子，穿著打扮走運動、性感風，當然對於時尚的敏銳度也很高，喜歡許多潮流單品。這些經過加工改造的作品，全部都是由Nicole McLaughlin DIY製成的，雖然這是她的業餘興趣，卻一點也不馬虎，層次很高！

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

以對於鞋款情有獨鍾的鞋履設計師來說，設計出自己喜歡的鞋子是非常開心的，所以Nicole McLaughlin的作品中絕大部分都是鞋子，她習慣直接將品牌原本的產品裁剪下來，再用拼接的方式組合起來，保留原本的特色，卻是嶄新的樣貌。

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

涼拖鞋的部分也很受網友們喜愛，「如果出了我一定買！」，不得不說除了要維持原品牌的辨識度，更要讓整體好看，是件很困難的事呢～

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

另外，Nicole McLaughlin也將腦筋動到了其他生活小物上，像是下圖這個小熊軟糖拖鞋，對於容易肚子餓的朋友們來說也太方便了吧！

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

服飾的部分設計感非常強烈，同樣善用拼接的方式組合而來的單品真的很潮！Reebok短褲是利用好多個帽子組成、Jansport則是直接運用兩個背包改造成兩條褲管，Patagonia最經典的Fleece材質不同顏色相互拼接成迷你短裙，女孩們肯定心動了～

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

其他小配件的設計也同樣很新潮，這把滿版NIKE雨傘如果真的上市了，大概會搶翻天吧！

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

▲鞋履設計師。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin）

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關鍵字：

穿搭, 潮鞋, nicolemclaughlin
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