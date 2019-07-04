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台隆手創館2019上半年銷售TOP 5　口碑好物你有嗎？

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記者蔡惠如／綜合報導

7月來臨，2019年正式進入下半年，居家用品通路台隆手創館，近期公布旗下居家商品熱銷排名前5，其中臉部保養清潔就佔3項，且都是回購率高的長銷商品，想嚐鮮不妨從此物下手。

TOP 1　白金萬毛牙刷　售價490元
去年下半年才開賣，馬上就成熱銷商品，上半年銷量就突破6500支，號稱植入2萬根0.08mm超細密軟刷毛，刷牙時較不會發生牙齦出血，且不需牙刷就可清潔口腔，今年中再加碼推出小孩用與嬰兒款式。

▲台隆手創館2019上半年銷售排行。（圖／台隆提供）

TOP 2　石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜　售價250元
上半年賣出3500包，搶下該店面膜類銷售第一，主打以100%日本國產米萃取精華，為乾燥毛孔補充水分，號稱只需5分鐘即可完成肌膚保養，剛起床或睡前都好用。

▲台隆手創館2019上半年銷售排行。（圖／台隆提供）

TOP 3　mocodo環保玻璃吸管5件組　售價450元
因應7／1限塑法規上路，部分商家與百貨內用餐點，不提供塑膠吸管，帶動環保吸管熱銷，上半年銷量達1600組，主打連收納盒都是環保材質，且兼具輕巧，提供粗細2款式，冷熱飲均適用，可機洗可烘乾，另有專用吸管清潔刷方便清潔。

▲台隆手創館2019上半年銷售排行。（圖／台隆提供）

TOP 4　MARVIS亮白薄荷牙膏85ml　售價460元
英國航空頭等艙指定牙膏，也是口腔清潔市場中著名的品牌，由義大利傳統牙膏工藝製成，上半年創下銷量破1500支的紀錄，最受歡迎的口味為薄荷清香又強打亮白的銀色款，特殊的濃稠不起泡質地與冰爽感很受歡迎。

▲台隆手創館2019上半年銷售排行。（圖／台隆提供）

TOP 5　IRIS 氣流循環扇　售價1290元
尺寸小巧的循環扇適合多數小家庭，夏季高溫逼近，節能省電觀念愈來愈普遍，更助長其銷量，比去年同期還多熱賣300台，搭載靜音模式，以及2段風量與6種擺頭模式，8／8前特價990元。

▲台隆手創館2019上半年銷售排行。（圖／台隆提供）

關鍵字：

台隆, 台隆手創館, 熱銷, 排行榜
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