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乾裂粗糙超顯老！手足肌膚保養5大秘訣　跟婆婆手、姨母腳說再見

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▲手足肌膚保養5大秘訣養出好命手。（圖／品牌提供）

▲很多人都會忽略手足肌膚保養，但這卻是最容易顯露年齡的部位。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／綜合報導

這年頭人人懂保養、會化妝，不少人都擁有一張「逆齡臉」或「凍齡臉」，臉部保養得無懈可擊，狀態好到堪比青春少女，但一伸出手或露出雙腳，乾裂、暗沈且失去彈性的手足肌膚瞬間就顯老！尤其夏天更是容易展露手足的季節，若是沒有定期修護與保養，不僅會增加肌膚老化的速度，還會曝露出NG的肌膚狀態。

不想花大錢到沙龍保養，又想擁有嬌嫩雙手和嫩足？全球知名的美甲沙龍品牌OPI提點手足肌膚養護的5大保養秘訣，只要跟著做，自己在家也可以DIY養出滑嫩好肌膚。

▲手足肌膚保養5大秘訣養出好命手。（圖／品牌提供）

Step 1：先軟化乾燥、粗糙硬皮

由於手部及足部肌膚長期摩擦容易產生硬皮、厚繭，如果直接使用磨砂產品去除，容易造成肌膚過度拉扯而受傷，因此保養關鍵的第一步驟為「軟化」角質。

Step 2：去除多餘老廢角質

針對軟化後的硬皮、厚繭，建議使用有溫和去除角質效果的專用去角質霜或磨砂膏，幫肌膚做老廢角質大掃除，促進肌膚新陳代謝，更為後續保養打下完美基礎，讓肌膚更平滑、透亮。

▲手足肌膚保養5大秘訣養出好命手。（圖／品牌提供）

Step 3：急救型敷膜深入養護

手足肌膚如同臉部肌膚需要定期地深入養護，而手足專用敷膜不僅能作為定期保養程序之一，更是重要場合前為肌膚加強修護、補充營養的急救護理。

Step 4：使用修護霜幫助滋養與鎖水

肌膚保養關鍵除了補水，另一關鍵即是「鎖水」，臉部如此，當然手足肌膚也一樣，建議使用手足修護霜或身體乳幫助修護乾燥粗糙的手足肌膚，並同時於肌膚表層形成鎖水保護膜。

▲手足肌膚保養5大秘訣養出好命手。（圖／品牌提供）

Step 5：保養精華油滋潤指緣及關節處

手指及腳趾肌膚周圍經常有死皮及肉刺的增生，假使沒有透過專業的美甲師協助清除，不只影響美觀，更容易因為拉扯導致流血受傷，這時候就需要用「油」保養來加強呵護。像是能輕鬆滲透至指緣肌膚內層幫助滋潤的指緣油，因此被視為手足保養最不可或缺的必備物之一。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 護手, 手足, 肌膚, 手足保養, 居家保養
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