fb ig video ETtoday search mobile

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造婚紗！深V露背、拼接皮革　又美又幸福

> >

▲蘇菲特納LV婚紗。（圖／翻攝蘇菲特納IG、Nicolas Ghesquière IG）

▲蘇菲特納與喬強納斯在法國補辦婚宴。（圖／翻攝Sophie Turner IG）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）難得出手打造婚紗！幸運兒是英國女星蘇菲特納（Sophie Turner），她和美國男團強納斯兄弟的喬強納斯（Joe Jonas）在南法補辦婚宴，穿上LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為她訂製的白紗，深V、露背，Nicolas忍不住讚美她：「Absolut beauty ！」

▲蘇菲特納LV婚紗。（圖／翻攝蘇菲特納IG、Nicolas Ghesquière IG）

▲Nicolas Ghesquière在IG上秀出蘇菲特納的婚紗，顯然很滿意。（圖／翻攝Nicolas Ghesquière IG）

蘇菲特納從《冰與火之歌：權力遊戲》的珊莎史塔克打開知名度，到《X戰警：黑鳳凰》，成為新一代的漫威女神，帶點個性的臉龐、身材極佳，常有帥氣打扮，婚紗果然也不是柔美派，線條十分俐落，深V、露背、長袖設計，並在肩部及褶飾腰帶以純白色的緞面皮革拼接，增添力道。

這件婚紗雖然有獨特個性，但該有的刺繡、水晶、珠飾一點都沒少，細節處處、耗時費工，光是把各部分組合在一起，就用了超過350小時，更遑論從布料開始的數位設計、超過65萬針的縫製過程、10多名工匠的刺繡等等，LV難得出手果然下猛藥。

新郎喬強納斯則穿上 Berluti 的正裝，包括羊毛披肩領單扣燕尾服，搭配珍珠母貝扣飾與袖扣的尖領襯衫、黑色口袋巾與領結，雖然全身都是黑色，但細節處處，絲毫不馬虎。看蘇菲特納挽著喬強納斯笑開懷的模樣，甜蜜滿出來。

▲蘇菲特納LV婚紗。（圖／翻攝蘇菲特納IG、Nicolas Ghesquière IG）

▲蘇菲特納與喬強納斯在巴黎放閃。（圖／翻攝Sophie Turner IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 蘇菲特納, Sophie Turner, 喬強納斯, Joe Jonas, Nicolas Ghesquière, 婚紗
fashion.net

熱門文章

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸夏天穿高領毛衣　飛羅馬先把扇子拿出來

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Sacai X Nike「親友限定」粉綠超好看　全台只有Juice Taipei販售

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

ET Fashion

推薦閱讀

影／最難追的星座女Top 5！天蠍是冰山美人、第一第二要求都很高

別一牽手就後悔！　射手、天秤男當朋友比情人更好

8款涼鞋不隨便超時髦！泫雅一天到晚po這雙

影／「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁 小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」 一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 最讓女生反感的男性TOP5　媽寶只排第4，第1名超有感 2019最多韓星指定的5款髮型：睡不醒頭好整理、泰迪捲超少女 日本創意文具好勸敗！活頁夾孔貼、著色切割墊　手作控每個都想要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面