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情侶相處必有的3劇情！女人說不要就是要？吵完架說「三個字」和好最有用

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編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

吵架是情侶間常有的事，但除了吵，也不要忘記從中學習相愛的方法！以下3個愛情小劇情，各位是不是很熟悉呢？

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash.com）

劇情1　＃要不要宵夜

男友：你要不要吃消夜

女友：不要我在減肥，你忘記了嗎？

男友：好吧！那我不買了喔～

女友：喔....

明明自己心裡很想吃但嘴上又說不要，結果真的沒有買，你就開始生悶氣，覺得對方不懂你...。是不是頓時覺得對方很無辜呢？

很多時候我們都明白，不管再怎麼親近的兩個人，誰都不可能獲得讀心術的能力，了解自己所有的心思，但又因為太熟悉彼此，而不知不覺將氣都出在對方身上，有時候甚至變得口無遮攔，放大所有的小事，但當妳真的退一步，看當時自己與他吵的面紅耳赤的模樣時，或許妳也會為吵架的開頭感到無聊。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash.com）

劇情2　＃維持房間整潔

（一回到家，看到滿地男友的衣服與襪子）

女友：（抓狂）你為什麼又丟在地上？拿去洗很難嗎？我是你的傭人嗎？

男友：妳幹嘛那麼兇？我有不拿去洗嗎？我上班那麼累了，不能讓我休息嗎？

這或許是每對情侶，甚至是夫妻經常出現的爭吵對話吧？當在一起的時間越久，很多生活習慣上的差異就會越來越明顯。兩個人試著坐下來溝通彼此的生活習慣，從中找到平衡，例如，如果對方真的很懶的將衣服投近籃子，那麼可以用他負責洗碗作為交換條件。

兩個人要一起生活的日子還很長，如果每天都需要吵一遍太累了，不如一起找出兩個人共同的新生活方式，時間一久，也會越磨合越好。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash.com）

劇情3　＃說句我愛你比起10句大道理還有用

吵完架後

男友：好啦！對不起啦～別生氣了好嗎？

女友：不要煩我！

各位男人們！是否有遇過吵完架後，即使你對她示好、道歉，但是她就是不想理你？

有沒有可能是當你們在吵架時，你只顧著說大道理，告訴她什麼是對的、什麼是錯的，要她明白成熟的人應該怎麼做？登愣！大錯特錯！講道理只會讓妳的女友更生氣！這時候一句我愛你比起10句大道理還有用，畢竟女人是感性的，尤其是在生氣的當下，她們只想聽到我愛你，還有你加倍的哄與疼。（男人辛苦啊～搭肩）

不過，女人要哄，男人也要有台階下啊！女生在生氣的當下，除了希望對方能好好跟自己說話外，也不要忘記第一點提到的，如果是小事甚至是沒事，就不要讓情緒淹沒自己，當對方跟妳示好時，也給對方一個愛的抱抱吧。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

情侶, 熱戀期, 兩性關係, 男朋友, 女朋友
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