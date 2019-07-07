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這次竟有長頸鹿紋！atmos X Air Max 1「Animal 3.0」三色齊發

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編輯／Duke

日本知名球鞋店鋪atmos與Nike相當要好，不但時常推出atmos限定的服飾、鞋款，也經常進行聯名，當中最有名的正是2006年推出的atmos x Nike Air Max 1「Animal」。最近，atmos的創意總監小島奉文（Hirofumi Kojima），便透過IG帳號@koji198139親自曬出3雙鞋款，並表示：「Air Max 1 Animal 3.0即將到來。」

▲atmos x Nike Air Max 1「Animal Pack 3.0」。（圖／翻攝自IG@koji198139、@jerrylorenzo、@shoelife2013）

▲atmos創意總監小島奉文曝光新的聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@koji198139）

貴為Nike Air Max 1歷史最經典配色之一的「Animal」，自然瞬間成為鞋頭們注目的焦點，其中，這次的「Animal 3.0」將會帶來3款配色，分別為虎紋、豹紋以及長頸鹿紋，而絨面材質則是維持以往的傳統，同時，更於後方賦予刺繡的「Nike Air」標誌，另外，此次的設計將不會使用拼接設計，所以鞋款的紋路將會一致。

▲atmos x Nike Air Max 1「Animal Pack 3.0」。（圖／翻攝自IG@koji198139、@jerrylorenzo、@shoelife2013）

▲共推出虎紋、豹紋、長頸鹿紋等3款配色。（圖／翻攝自IG@shoelife2013）

目前官方還沒有發佈任何atmos x Nike Air Max 1「Animal Pack 3.0」消息，所以確切的發售時間與售價都尚未得知，不過，就照片看來發售指日可待，所以各位可能要在耐心等待一下囉！

最近，除了atmos x Nike Air Max 1「Animal Pack 3.0」的消息曝光以外，FOG（Fear of God）的主理人Jerry Lorenzo也親自發佈與Nike的合作鞋款，而這雙鞋將會是以亮黃色呈現的Nike Air Fear of God 1，並預計7月全面發售，售價為美金350元（約台幣10,500元）。

▲atmos x Nike Air Max 1「Animal Pack 3.0」。（圖／翻攝自IG@koji198139、@jerrylorenzo、@shoelife2013）

▲Jerry Lorenzo親自發佈Nike Air Fear of God 1的新色。（圖／翻攝自IG@jerrylorenzo）

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關鍵字：

atmos, 小島奉文, Nike, Animal, AirMax1, 限定, FOG, JerryLorenzo
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