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阿嬌鍾欣潼反推純素食減肥　3點原因曝光！可能會掉髮、皮膚還變差

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▲阿嬌鍾欣潼3點原因反推純素食減肥。（圖／翻攝阿嬌微博）

▲婚前瘦身有成的阿嬌，日前出席活動被發現胖了一圈。(圖／翻攝阿嬌IG、微博@新浪娛樂)

記者張毓容／綜合報導

自去年底與「醫界王陽明」賴弘國甜蜜完婚後，過著幸福人妻生活的香港女星鍾欣潼（阿嬌），日前出席活動被網友發現整個人胖了一圈，穿著寬鬆更散發濃濃孕味，雖然後來經紀人代為澄清懷孕傳聞，但阿嬌短時間內胖瘦變化大還是引起不小討論。

▲阿嬌鍾欣潼3點原因反推純素食減肥。（圖／翻攝阿嬌微博）
▲易水腫的阿嬌透露為了管理身材，時常跟減肥奮戰。(圖／阿嬌微博)

曾公開透露自己屬於易水腫體質的阿嬌，也時常受到身形困擾，更笑稱自己是「長期在減肥第一線奮戰的嬌」，對於瘦身頗有心得的她最近也揭秘，自己為何不選擇「純素食」飲食來減肥。她提到，雖然全素食飲食真的會讓體重下降一些，但純素食也會有以下3點問題而使身體變虛弱，甚至掉髮、皮膚變鬆弛等情況發生。


1.缺乏蛋白質

所謂的純素食，其實就是台灣人常說的全素，也就是除了不吃肉外，連牛奶、奶製品、蛋製品和蜂蜜都不吃，但這樣一來就很難吃到足夠的蛋白質。而蛋白質攝取不足，容易導致人體免疫力下降，精神、體力都不好。

2.容易缺鐵

雖然蔬菜水果的鐵也不少，但因植物裡的鐵是非血紅素鐵，與肉類、魚類或動物內臟類內含的血紅素鐵相比，吸收率較低。所以吃純素食很容易導致缺鐵，而缺乏鐵質會引發貧血和氧供應不足的狀況發生，阿嬌更直呼「貧血對女生來說是很嚴重的事情！」

3.素食料理可能更易發胖

最後一點，阿嬌感慨地說「好吃又健康的素食可遇而不可求！」有的素食料理裡放的油、鹽、糖等調味料甚至比葷食還多，反而容易越吃越胖。而像是沙拉、蔬菜汁、水煮菜等較健康的素食料理，她誠實回答「吃一週兩週還可以，吃好幾年…想想都覺得可怕」

▲阿嬌鍾欣潼3點原因反推純素食減肥。（圖／翻攝阿嬌微博）
▲阿嬌提醒想靠純素食減肥弊大於利。(圖／阿嬌IG&微博)

除了以上3點，阿嬌更提醒，純素食飲食還常會導致缺乏維生素B12、鋅、鈣…等營養素，因此她也呼籲，如果只是為了減肥，不建議大家長期維持純素食飲食，還不如從多吃蔬菜少吃肉、避免重油重鹹等健康飲食習慣做起會更好。

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關鍵字：

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