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不認為仿冒有錯？Supreme Italia創辦人：我在意的是品質，而非商標知名度

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編輯／Duke

隨著大陸商標局（CTMO）註銷了Supreme Italia的商標權後，就鮮少有Supreme Italia的消息傳出，而品牌創辦人Michele di Pierro先前接受訪問時，便公開的談論這件事，不過，他似乎不認為自己有錯，因為他更注重的是服裝的品質，而不是「Supreme Box Logo」的知名度。

▲Supreme Italia。（圖／翻攝自EC品牌观察微博、網友提供）

▲Supreme Italia創辦人Michele di Pierro更注重品質，而不是商標的知名度。（圖／網友提供）

根據華爾街日報的訪問，Michele di Pierro於2015年開始就建立了Supreme Italia的王國，並且在數十個國家註冊商標，這也促使正版的美國Supreme憤而於世界各地提告，如今Supreme Italia在義大利已經被禁止，同時也被大陸註銷商標權，只能說這次Supreme Italia真的踢到鐵板了。

▲Supreme Italia。（圖／翻攝自Twitter@dropssupreme）

▲Supreme Italia在大陸被註銷商標權。（圖／翻攝自Twitter@dropssupreme）

其中，Michele di Pierro接受訪問時，表示「我已經在相關行業工作幾十年，也研究過街頭潮流的興起，並且我選擇Supreme Italia在義大利註冊的時候，是出於善意，因為我根本不知道Supreme的存在，而該品牌在義大利不流行，甚至連商店都沒有。」

▲Supreme Italia。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

▲Michele di Pierro不知道Supreme的存在，也認為該品牌在義大利不流行。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

目前Supreme Italia與Supreme的戰爭還沒結束，其原因出自於Supreme在國際上保護商標權的速度很慢，同時，Supreme Italia仍然在銷售商品，並且雙方於西班牙的官司結果未定，預估這場商標戰將會持續進行下去。

▲Supreme Italia。（圖／翻攝自EC品牌观察微博、網友提供）

▲Supreme Italia。（圖／翻攝自EC品牌观察微博、網友提供）

▲Supreme Italia的商品仍然在販售中。（圖／翻攝自EC品牌观察微博）

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關鍵字：

SupremeItalia, Supreme, BoxLogo, 義大利, 美國, 商標權, 街頭潮流
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