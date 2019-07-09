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周湯豪《i GO》亮色穿搭太殺！今夏必收的8樣螢光單品　穿上一起來比帥

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編輯／Duke

近年來大紅大紫的歌手周湯豪，日前釋出全新單曲《iGO》後，因旋律好聽再加上曲風新穎，受到眾多饒舌歌手以及民眾的好評，其中，該MV裡的色調是以螢光為主，而周湯豪也是以一身亮色系出現，進而引起一股「螢光」穿搭的流行趨勢，所以下面就幫各位盤點了，今夏最值得購買的螢光單品！

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲周湯豪新歌《iGO》。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho）

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲周湯豪帶起一股「螢光」穿搭的風潮。（圖／翻攝自周湯豪 NICKTHEREAL Youtube）

1.Off-White X Nike Air Force 1

經典的Nike Air Force 1搭上Off-White設計，造就了一雙神鞋的誕生，而今天要推薦的就是螢光綠配色，其中，該鞋款的設計維持解構風格，以防盜扣、標語、橘色標籤為主打，目前市場的轉售價格大約落在台幣17,000元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲解構風格的鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

2.Undercover X Element 87

該系列的聯名鞋款，將Nike新推出的Element 87推向高峰，而該鞋款的設計是以螢光綠的半透明鞋身，搭配撞色的藍色鞋底，是一雙非常耐看與好穿的球鞋，目前市場的轉售價格大約落在台幣9,000元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲採用撞色的設計。（圖／翻攝自Sneakernews）

3.Yeezy Boost 350 V2「Glow」

今年5月發售的Yeezy Boost 350 V2「Glow」，採取排隊購買的形式，不過，當時大家以為數量很多，都覺得有排隊就能買到，但最後發售的量卻很少，導致價格一路攀升，而該鞋款是夜光為主題的螢光色，目前市場的轉售價格大約落在台幣18,000元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲晚上著用會有夜光的效果。（圖／翻攝自Sneakernews）

4. Nike ZoomX Vista Grind

這雙鞋絕對是矮子的救星，因為該鞋款的中底相當的高，並且運用了ZoomX柔軟科技，其中，鞋身材質同樣使用半透明的網布，各位可以依照襪子顏色打理造型，目前台灣尚未發售，售價為台幣5,800元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲擁超厚的中底。（圖／翻攝自Sneakernews）

5.Nike ACG Logo T-Shirt

Nike旗下分支ACG系列的T-Shirt，其配色為螢光綠，而設計上使用Nike ACG Logo為主，目前可於Kith官網購買，售價為美金40元（約台幣1,200元）。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲僅有胸前Logo的素色T-Shirt。（圖／翻攝自Kith）

6. M+RC NOIR工作短褲

2014年成立的M+RC NOIR是以街頭風格為主的潮流服飾品牌，而今天推薦的這件螢光綠配色工作短褲，絕對可以讓各位成為今夏的焦點，目前可於M+RC NOIR官網購買，售價為英鎊72元（約台幣2,880元）。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲配色超級搶眼的工作短褲。（圖／翻攝自M+RC NOIR）

7.Supreme Camp Cap（5分割帽）

這頂Supreme的5分割帽，是2019年春夏系列的新品，其材質以透氣的布料為主，外觀則是用「Supreme」字樣設計，目前只能透過網路管道購買，而市場的轉售價大約落在台幣1,600元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲滿版「Supreme」設計的帽款。（圖／翻攝自StockX）

8. Off-White長襪

重要配件當然少不了長襪，這款由Off-White設計長襪，於側邊運用針織手法置入「OFF」字樣增加品牌辨識度，售價為台幣2,595元。

▲螢光單品。（圖／翻攝自IG@nickthereal4sho、周湯豪 NICKTHEREAL Youtube、Sneakernews、M+RC NOIR、Off-White、StockX、Kith）

▲Off-White運用針織手法設計的長襪。（圖／翻攝自Off-White）

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關鍵字：

iGO, 周湯豪, 螢光, Off-White, Nike, Undercover, YeezyBoost, ACG, M+RCNOIR
fashion.net

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