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別再怪喝水都會胖！日本節目教你30秒測「易胖體質」

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▲▼日本節目教30秒測出易胖體質。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

▲少吃不一定會瘦，重點是入口的食材挑選。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

很多女生總愛嚷嚷喝水就會胖，明明和朋友們一起開心聚餐，為什麼到最後胖的只有自己一個，吃東西已經很節制，但就是瘦下不來，為什麼？日綜《林先生が驚く初耳学》教你用一片蘇打餅乾測出是否為易胖體質。

▲▼日本節目教30秒測出易胖體質。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

瘦不下來的原因算不清，不少人歸咎自己是易胖體質，笑稱自己只要呼吸就會胖，這是真的嗎？之前日本節目《林先生が驚く初耳学》就引用了來自醫學博士 Sharon Moalem 的研究，原來想知道自己是否是易胖體質，只要一片蘇打餅乾就能測出來。

▲▼日本節目教30秒測出易胖體質。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

測驗非常簡單，吃下蘇打餅乾的同時，開始計時來留意自己何時開始感受到甜味。研究指出，如果在30秒內能感受到甜味的人比較不容易發胖，但是若你超過30秒才能感受到甜味，則較容易發胖。

換句話說，若是在30秒內感受到甜味，代表你的身體能快速將碳水化合物轉換成能量，若超過30秒以上，則說明你的身體運作不擅長處理碳水化合物。這個測驗結果原來是取決口水中「澱粉酶」含量高低。

▲▼日本節目教30秒測出易胖體質。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

易胖體質的人，需要較長時間分解蘇打餅乾中的澱粉，身體分解糖的時候，體內會分泌大量胰島素，會使脂肪聚集。反之，若快速能感受甜味，則代表能快速將碳水化合物轉換成能量，脂肪較不容易堆積凝聚。

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關鍵字：

易胖體質, 發胖, 飲食, 瘦身, 減肥
fashion.net

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